遭指「小明的故事」源頭　林奕華批高嘉瑜：傳播不實消息　國會最壞示範

▲立委林奕華。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

民進黨立委高嘉瑜稱「小明的故事」的源頭，是國民黨立委林奕華年後所開一場記者會的主角，對此，林奕華透過聲明稿表示，完全與事實不符，因應疫情，她從未與「陸委會」聯繫，不解高嘉瑜與民進黨指她是「小明的故事」源頭之說法從來而來，要求高嘉瑜立刻公開澄清，以正視聽，並指高傳播不實消息，成為國會最壞示範。

陸委會日前原放寬陸配子女可「有條件申請來台」，引起輿論反彈，當時陳明通在記者會中以「小明」的故事說明政策。高嘉瑜在政論節目指稱，那位「小明」的源頭就是國民黨立委林奕華在過年之後所開的一場記者會，當時這場記者會故事的主角，就跟陸委會主委陳明通所描述的一樣，有類似的狀況，而當時林奕華要求政府必須針對這些事情來作處理，陸委會後來也說，有一些立委交辦類似的陳情案件。

▲高嘉瑜透露「小明」的真實身分。（圖／翻攝自YouTube／新聞面對面）

對此，林奕華13日透過聲明稿回應，對於高嘉瑜在談話節目直指她年後召開記者會成為「小明的故事」源頭一事，完全與事實不符，請高嘉瑜應立刻公開澄清，以正視聽，不要傳播不實消息，成為國會最壞示範。

林奕華表示，她年後「從未」召開記者會，高嘉瑜的記者會說從何而來？另外，她與國會辦公室同仁因應疫情，替民眾解決問題，期間與衛生福利部、移民署多次溝通聯繫，但從未與「陸委會」聯繫，也從未發文陸委會，高嘉瑜與民進黨指她是「小明的故事」源頭的說法從來而來？難道要把陸委會決策反覆的錯誤推給藍營？陸委會決策與中央流行疫情指揮中心不同調是中央應負的檢討責任，怎會任由民進黨立委在談話節目轉移焦點？無的放矢？

林奕華強調，替台灣民眾協調服務是立委職責，許多立委同仁也都有接到類似的陳情案件，更何況是母親面臨與孩子骨肉分離的情況，身為民意代表為所當為，她與國會辦公室盡心盡力傳達民眾陳情，為台灣民眾解決問題，籲請民進黨勿再轉移焦點，模糊視聽，尤其不應在此全民防疫時刻，還利用談話節目製造不實消息，以訛傳訛，成為社會亂源。

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