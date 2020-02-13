痊癒者「體內有新冠肺炎抗體」！金銀潭醫院院長：希望他們可以捐血

▲新冠肺炎疫情不斷擴散，醫院院長呼籲痊癒者捐血。（示意圖／路透社）



記者柯振中／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情不斷擴散，大陸各省更是嚴重。湖北武漢的金銀譚醫院出面呼籲，痊癒的患者身體已經產生抗體，希望這些人能夠出面捐贈血漿，提供醫學研究進一步的支持，幫助症狀嚴重的患者。

根據《封面新聞》報導，金銀潭醫院去年12月1日開始收治新冠肺炎患者，有許多患者都已經痊癒出院。對此，該院院長張定宇出面指出，這項疾病是「自限性疾病」，可以透過人體免疫力抵抗，以達成平衡，或是把病毒清除掉，「有大量病人是沒有怎麼治療，都是輕症患者。輕症患者他慢慢自己也恢復過來了，所以叫做自限性疾病。」

▼張定宇提到，新冠肺炎是「自限性疾病」。（示意圖／路透）

他提到，這種病毒的侵蝕性很強，雖然金銀潭是家傳染病醫院，但一開始對病毒不了解，因此還是有小部分醫護人員被感染，「因為我是一家傳染病醫院，如果是有這樣的情況，那個事情是不可以饒恕的，作為一個院長那真是叫不可饒恕。」

他說明，痊癒的患者身體裡面已經產生抗體，如果這批人可以捐獻血漿，將提供危重症患者一定的支持，希望這些人能夠出面捐血，「而且獻血對身體影響很小，稍微休息就能恢復。」

▼張定宇希望痊癒的新冠肺炎患者能出面捐血。（示意圖／路透）

他最後指出，目前已經展開專門研究，初步統計分析已經完成，對於疫情的控制，他感到相當有希望，等到疫情結束後，想帶著剛剛痊癒的妻子前往川藏線遊玩。

據了解，金銀潭醫院原名武漢市醫療救治中心，由三家醫院合併組建而成，是湖北省和武漢市突發公共衛生事件醫療救治定點醫院，在這次的新冠肺炎疫情中扮演相當重要的角色。

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▼金銀潭醫院是首批收治新冠肺炎的醫院之一。（示意圖／路透）