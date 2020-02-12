駕駛、行人要有「防禦性駕駛」觀念　屏警加強對年長者宣導

▲屏東警分局歸來派出所，日前前往屏東市歸來社區活動中心關懷據點宣導，提醒長輩用路安全 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為降低年老者發生交通事故率，保障生命財產安全，屏東警分局歸來派出所到歸來社區關懷據點以有獎徵答遊戲方式為長輩進行交通安全宣導，讓長輩受益良多，反應熱絡。

為降低屏東市交通事故發生率，維護用路人安全，屏東警分局歸來派出所，日前前往屏東市歸來社區活動中心關懷據點宣導，以有獎徵答方式提醒長輩1.《長者用路安全》-「行人不隨意橫越道路，以免危險隨時到！」、「遵守行人號誌、不急行、小心走」、「衣物鮮豔或反光，夜間外出有保障」。

2.《行車安全》-「機車、自行車請採兩段式左轉」、「遠離大車，永保平安」、「喝酒、服用藥物後，勿駕駛，以保安全」；3.《酒駕零容忍》-「酒後切勿駕車」、「酒駕新制解說」等主題，提醒長輩們用路安全要點，反應非常熱絡，表示會將交通安全準則銘記在心，在日常生活中實行，警方把握機呼籲大家共同守護交通安全，使道路暢行及減低交通事故發生率。

屏東警分局表示，不管是開車駕駛或行人均要有「防禦性駕駛」的觀念，以維護自身及他人之安全，因為「安全是回家唯一的路」。

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