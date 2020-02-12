影／BMW大七男經內湖漏油現場突暴走！毆打記者、員警遭擒拿上銬

記者張君豪、黃彥傑／台北報導

台北市內湖區新明路日前發生中油地下油管漏油事件，原定12日上午民進黨立委高嘉瑜預定前往會勘，大批媒體在現場採訪等候，結果過程發生一件意外插曲；上午約10點多一名駕駛者BMW 740L豪華轎車的林姓男子（30多歲、有前科）行經該路口時突然駕車對路旁的媒體狂飆三字經，其中一名電視台攝影記者上前拍攝，還被林男毆打，所幸中油在路口戒備的保全上前制止，未料林男仍不收斂，甚至毆打趕到到場的潭美所巡佐，警員以嫻熟近身戰技壓制林男並依妨害公務罪嫌送辦。

▲駕駛BMW740名車的林姓男子攻擊警員，結果反遭警員反擊壓制。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲駕駛BMW740名車的林姓男子攻擊警員，結果反遭警員反擊壓制。（圖／記者黃彥傑翻攝）

內湖警方表示，林姓男子駕駛自家的BMW 740L名車行經現場後下車辱罵路旁媒體及保全人員，甚至動手掌摑某電視台記者，路旁保全雖趕上來制止並報警處理，潭美所巡佐帶隊到現場後，林男不但出拳毆打警員，甚至還出腿猛踢。

▲駕駛BMW740名車的林姓男子攻擊警員，結果反遭警員反擊壓制。（圖／記者黃彥傑翻攝）

潭美所帶班巡佐訓練有素沉著對戰，躲過林男腿擊後上前從背後控制林男，並迅速轉身帶倒林男後、用膝蓋壓住對方頸部，林男倒地後還試圖掙扎抵抗，該名巡佐立刻扭住林男右手腕，林男被擒拿後頻頻呼痛，警方立即呼叫支援警力到場、上銬逮捕。

警方表示，林男被帶回警所後態度軟化，頻頻向被他攻擊的巡佐道歉，被攻擊的電視台攝影也協助作證，警方訊後依妨害公務罪嫌將他移送法辦；據瞭解林男家境富裕，他辯稱今天開著自家的BMW出門，因為在車上與友人通電話大吵暴怒，情緒暴走才會下車打人。林男有暴力攻擊他人前科，警方事後調查他並未酒駕、也未搜出違禁品，是否有吸毒、毒駕等問題仍待深入調查。

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