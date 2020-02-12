濕搓沖捧擦再升級！她第一次聽說「洗手7字訣」　現在都教：內外夾弓大立腕

網搜小組／鄺郁庭報導

武漢肺炎（新冠病毒，COVLD-19）疫情延燒，勤洗手是相當重要的防疫手段，讓洗手也成了熱門話題。有女網友在PTT的WomenTalk板上發起討論，「大家知道內外夾弓大立腕嗎？」文中表示她好喜歡洗手，每天都要洗3次以上，最近才聽到有個洗手絕招「內外夾攻大立腕」，忍不住好奇問大家知不知道是什麼，還是只有她不知道。

女網友文中表示，「小妹偶（我）好喜歡洗手，每天都要洗個3次以上」，但是她最近才聽到有個洗手絕招，「沒想到最近才聽到有個洗手絕招！叫做『內外夾攻大立腕』！！！！聽起來實在是好厲害好霸氣噢！！」於是就好奇問其他人，「大家都知道這是什麼東東嗎？還是只有偶不知道！？？？？」

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▲勤洗手是相當重要的防疫手段。（示意圖／記者嚴云岑攝）

看到貼文後，就有網友說現在教的都是比「濕搓沖捧擦」還詳細的「內外夾攻大立腕」，「知道，巧虎有教『搓搓七字訣』」、「巧虎有教……我女兒很會」、「醫院評鑑會考的東西」、「幾年前在醫療機構工作的時候就知道了」、「知道，在醫院工作，從學校開始不斷複習」、「上次家人住院去照顧看到文宣才學到」、「在醫院工作，每天都這樣洗，洗得溜皮溜骨。」

還有人分享洗手法，「洗手法，手心手背都要洗，洗完洗大拇指，還有手縫、手指骨、手腕，最近都這樣洗。年前去醫院才知道，洗手法從濕搓沖捧擦，改成內外夾弓大立腕」、「現在幼兒園和小學都有教了，這幾年因為腸病毒的防疫，非常要求洗手的重要，其實沒有改，『內外夾弓大立腕』就是『搓』這個動作的詳解。」

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