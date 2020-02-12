晚上6點逛日本超市…炸雞塊便當俗爆！換算台幣「不到60元」網驚：能吃2盒

▲原PO貼出日本超市的炸雞塊便當，發現價格超便宜。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／鄺郁庭報導

許多人到日本玩，總不忘逛逛當地超市，不僅可以挑零食當伴手禮，晚上時間去還可以看看有沒有即期便當做宵夜。一名網友就在PTT的Gossiping板上問卦「猜日本超市便當價錢？」文中貼出一張炸雞塊便當的照片，只見便當盒裡有梅子飯、炸雞塊、馬鈴薯沙拉等菜色，算是相當豐盛，價錢一出則讓人驚呼超便宜。

這位網友文中表示，「鄉民猜看看，這炸雞便當多少錢？含稅價～日本岡山超市發現的，這不是打折過的便當喔！ 18:00多去看到的價錢！」看看便當菜色，有一大格白飯、馬鈴薯沙拉、好幾個唐揚炸雞塊、茄汁義大利麵、醃蘿蔔，白飯上還灑了芝麻並放上一顆梅漬，算是相當豐盛。

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▲炸雞塊便當菜色看起來超豐盛。（圖／翻攝自PTT）

看到照片後，網友紛紛猜測約200～500日幣，「800日圓」、「390～430,就猜410好了」、「標準答案298不用謝我」、「600日圓」、「日本不可能是整數，都有加8%，417。」最後原PO則在留言處公布價格「198円，不到台幣56」，也附上一張沒有把價格碼掉的照片，便當上真的寫著「198元唐揚炸雞便當。」

▲價格只要198日幣（約新台幣54元）。（圖／翻攝自PTT）

便宜又大碗的便當讓不少人直呼想吃，「一盒沒吃飽真的可以買2盒，爽爆」、「看起來不錯吃。」不過也有網友認為，「光論價錢是比台灣便宜，可是這種菜色在台灣應該會被嫌到爆炸」、「日本超市比較推薦自己去熟食區挑，炸雞炸豬排烤魚，有特價的話這些吃起來會比較爽」、「飯、馬鈴薯泥、炒麵，澱粉一堆是想賣多貴」、「冷便當不好吃」、「上禮拜買過，普普，御飯團比較好吃。」

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