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新冠病毒「易感染族群」曝光...與SARS超像！確診患者「中位年齡56歲」

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▲中國,武漢肺炎,醫護,武漢。（圖／路透社）

▲新冠病毒疫情延燒多國。（圖／路透社）

記者黃心瑀／綜合報導

新冠病毒疫情持續延燒，各國也都在加緊腳步做調查，希望能找出源頭和研發出有效疫苗。根據一份新研究顯示，到目前為止新冠病毒確診的病例當中，男性為多數佔了54%，該種病毒最有可能影響到原本就有疾病的老年男性，患者的年齡中位數為56歲。

截至12日早上，新冠病毒已造成1115人死亡，全球更有超過4萬人確診感染，其中絕大多數病例都在中國大陸。武漢大學醫院近日對約140名確診患者，進行一項研究，以得知新冠病毒是如何在人類體內中作用。

根據美國商業網站「商業內幕（Business Insider）」報導，武漢市金銀潭醫院對99名新冠病毒進行研究發現，平均患者年齡為55歲，男性則在裡頭佔有68%；相關研究人員發現，新冠病毒最有可能影響原本就有健康問題的老年男性，有超過54%的患者為男性，患者中位數年齡為56歲，不僅該項研究，近來其他研究也都產生相似的結果。

對此，一些研究人員懷疑是否男性身上具有某些生物學條件，是得他們更容易受到病毒感染，但有些研究人員仍抱持著懷疑的態度。在缺乏新冠病毒相關數據之下，研究人員在2002年到2003年時爆發疫情的SARS病毒上，似乎找到了線索。

SARS也是一種冠狀病毒，並與新冠病毒共享約80%的基因組，最重要的是，受到SARS感染的男性一樣多於女性。報導中指出，2017年愛荷華大學（University of Iowa）的研究人員用老鼠對SARS做測試，結果發現病毒對小老鼠不一定會產生明確影響，但雄性的比雌性更容易被感染；研究人員將這些結果歸因於X染色體上的基因和激素（例如：雌性激素），這些激素可能會阻止病毒在女性體內傳播。

武漢市金銀潭醫院的研究人員也稱，男性病患多於女性的狀況也表明了，女性對病毒的敏感性可能較低，許多被感染的重症患者都患有慢性疾病，例如心血管疾病或是糖尿病，與同樣患有特殊疾病的中年女性相比，中年男性的影響更大。

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