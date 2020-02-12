因新冠肺炎被取消！男「腰綁鞭炮、胸淋汽油」硬要辦生日派對...下場來了

▲男子拿打火機要脅。（圖／取自免費圖庫Unspalsh）

記者劉亭／綜合報導

新冠病毒（COVID-19）在大陸確診超過4.4萬人，各地區為了防控疫情都嚴加規範。重慶一名男子的生日宴會因為疫情被迫取消，竟然在身上綁鞭炮、胸前淋汽油，並拿打火機威脅當地工作人員，目前已被提起公訴。

根據「上游新聞」報導，永川區59歲男子汪某友原訂於1月28日舉辦生日宴會，準備大開10多桌熱鬧慶祝，但因為疫情防控需求，因此被村幹部要求停辦活動。

沒想到，汪某於1月26日早上9時許帶著鞭炮、汽油到二樓村委會便民服務中心，在與村幹部討論沒有結果之後，竟然把鞭炮綁到自己腰間，更拿汽油淋在胸前，並手持打火機威脅，要求村委同意他舉辦生日宴會。

汪某的行為導致村幹部無法正常進行防疫工作之外，並嚇壞了在樓下村衛生室酒診的10多名病人。重慶市永川區檢察院11日以涉嫌尋釁滋事罪，依法向永川區法院提起公訴。該案是重慶檢察機關首例提起公訴的危害疫情防控工作犯罪案件。

該案立案後，永川區檢察院提前介入案件偵查活動，積極引導完善證據。2月4日，永川區檢察院依法對汪某友作出批准逮捕決定。2月10日，永川區公安局將該案移送永川區檢察院審查起訴。

►只顧著滑手機？臉也要天然發光