「19人火鍋趴」出席者同事也染病！香港確診病例突破50人

▲香港「19人火鍋趴」的出席者已有過半染病，患者同事也有人被確診。（示意圖／視覺中國）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港武漢肺炎確診病例12日達到50例，香港衛生署衛生防護中心指出，新增的病例為一名51歲男子，為第37例確診患者在酒樓工作的同事。值得注意的是，第37例患者就是日前「19名親友一起吃火鍋」事件的其中一人，也顯示香港社區傳染的情況正在持續擴散。

▼香港民眾搶購口罩、衛生紙等物資。（圖／達志影像／美聯社）



香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，第37例患者在酒樓廚房工作的同事確診感染，是香港第50例確診個案，與這兩名個案一同工作的還有其它5人，其中2人曾到醫院就診，檢驗結果是陰性，另外3人尚無症狀，還有18名非密切接觸者需要醫學觀察。

此外，香港醫管局總行政經理何婉霞表示，部分確診患者正逐漸好轉，其中一名確診患者已經出院，是第18例個案25歲的男性，他同時也是香港第一例康復出院的個案。

何婉霞表還說，醫院有給予患者上呼吸道感染的輔助性治療，並提供處方抗病毒藥物，其他病人的情況也漸趨穩定，正等候血液檢驗報告，若情況理想，將陸續安排出院。

▼香港民眾排隊購買口罩。（圖／達志影像／美聯社）