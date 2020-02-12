肺炎防疫查囤積哄抬民生物資　台北28檢察官待命…已分8案追查中

▲北檢召集警、衛、藥相關單位開會建立肺炎防疫相關犯罪連繫平台。（圖／翻攝台北地檢署）

記者劉昌松／台北報導

因應武漢肺炎（新冠病毒，COVlD-19）疫情，台北地檢署指派4組共28名主任、檢察官專責處理有感染風險民眾「趴趴走」、囤積口罩哄抬價格、散播不實疫情消息等案件，並在12日邀集轄內警政、衛政、消保等單位建立連繫平台，據了解，目前北檢已針對湖北台商救援會長徐正文安排包機返台爭議、疑似囤積口罩等，8個相關案件偵辦中。

▲台灣國辦公室日前告發湖北台商救援會會長徐正文案，也列入肺炎防疫相關案件調查中。（圖／資料照）

高檢署10日啟動「查緝民生犯罪連繫平台」，北檢立即指定民生專組等4組專責檢察官負責相關案件偵辦，由主任檢察官黃珮瑜擔任召集人，北檢檢察長邢泰釗在12日與公平交易、衛政、警政、消費者保護、移民署、藥師公會等機關會議中表示，將全力配合各項防疫措施及嚴查速辦違反《傳染病防治法》行為。

▲檢調與衛生單位日前在新北查獲120萬片黑心口罩。（圖／翻攝調查局）

北檢並整理違反防疫管制可能要面臨的法條責任，包括具感染風險民眾「趴趴走」，或違反主管機關之檢疫、防疫處置或措施，可依《傳染病防治法》，最高處罰30萬元；意圖抬高價格囤積口罩，依《刑法》、《傳染病防治法》分別可處最重3年以下或7年以下徒刑。

另外，明知罹患武漢肺炎，不遵行主管機關指示，例如違反居家簡易或隔離措施，仍恣意出入各場所，致傳染於人者，最重可處3年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。至於散播疫情謠言或不實訊息，造成社會不安、恐慌搶購，最重可罰300萬元以下罰金。

▲販售未經核准的黑心口罩恐有牢獄之災。（圖／翻攝士林地檢署）

未經核准擅自製造或輸入一般醫用口罩、外科手術口罩，以及販售這種口罩的人，可依《藥事法》處3年以下徒刑，得併科1,000萬元以下罰金，即使是過失犯，也要面臨6月以下徒刑、拘役或科500萬元以下罰金。不具藥商資格擅自販售醫或外科手術口罩，或販售非醫用口罩卻宣稱有療效，則最高可處200萬元罰緩。

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