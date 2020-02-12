　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

肺炎防疫查囤積哄抬民生物資　台北28檢察官待命…已分8案追查中

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼台北地檢署武漢肺炎防疫「查緝民生犯罪連繫平台」。（圖／記者劉昌松翻攝台北地檢署）

▲北檢召集警、衛、藥相關單位開會建立肺炎防疫相關犯罪連繫平台。（圖／翻攝台北地檢署）

記者劉昌松／台北報導

因應武漢肺炎（新冠病毒，COVlD-19）疫情，台北地檢署指派4組共28名主任、檢察官專責處理有感染風險民眾「趴趴走」、囤積口罩哄抬價格、散播不實疫情消息等案件，並在12日邀集轄內警政、衛政、消保等單位建立連繫平台，據了解，目前北檢已針對湖北台商救援會長徐正文安排包機返台爭議、疑似囤積口罩等，8個相關案件偵辦中。

▲▼ 台灣國辦公室告發徐正文違反反滲透法。（圖／記者劉昌松攝）

▲台灣國辦公室日前告發湖北台商救援會會長徐正文案，也列入肺炎防疫相關案件調查中。（圖／資料照）

高檢署10日啟動「查緝民生犯罪連繫平台」，北檢立即指定民生專組等4組專責檢察官負責相關案件偵辦，由主任檢察官黃珮瑜擔任召集人，北檢檢察長邢泰釗在12日與公平交易、衛政、警政、消費者保護、移民署、藥師公會等機關會議中表示，將全力配合各項防疫措施及嚴查速辦違反《傳染病防治法》行為。

▲▼ 檢調查獲120萬片黑心口罩。（圖／記者劉昌松翻攝調查局）

▲檢調與衛生單位日前在新北查獲120萬片黑心口罩。（圖／翻攝調查局）

北檢並整理違反防疫管制可能要面臨的法條責任，包括具感染風險民眾「趴趴走」，或違反主管機關之檢疫、防疫處置或措施，可依《傳染病防治法》，最高處罰30萬元；意圖抬高價格囤積口罩，依《刑法》、《傳染病防治法》分別可處最重3年以下或7年以下徒刑。

另外，明知罹患武漢肺炎，不遵行主管機關指示，例如違反居家簡易或隔離措施，仍恣意出入各場所，致傳染於人者，最重可處3年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。至於散播疫情謠言或不實訊息，造成社會不安、恐慌搶購，最重可罰300萬元以下罰金。

▲▼士林地檢查獲黑心口罩。（圖／記者劉昌松翻攝）

▲販售未經核准的黑心口罩恐有牢獄之災。（圖／翻攝士林地檢署）

未經核准擅自製造或輸入一般醫用口罩、外科手術口罩，以及販售這種口罩的人，可依《藥事法》處3年以下徒刑，得併科1,000萬元以下罰金，即使是過失犯，也要面臨6月以下徒刑、拘役或科500萬元以下罰金。不具藥商資格擅自販售醫或外科手術口罩，或販售非醫用口罩卻宣稱有療效，則最高可處200萬元罰緩。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

《炮仔聲》演惡女現實超苦情…何如芸斬16年婚姻　庭內哭喊「我錯了嗎？」

老公和黑道人妻滿臉笑意視訊「換睡衣」　元配抓包被離婚還遭控恐嚇

馬英九「樂觀其成」中廣股權賤賣給趙少康？律師：只是加強購買意願

ET快訊
《鬼怪》25歲女星死因曝光！「1月前急速惡化」首爾市政府發文
生完才知小孩性別…100kg厚片女哭認：難過！「被綁著生」血
湖北街景曝「每天有敲門聲」　滯留台人絕望了：我們不是病毒、生
「社區感染總有一天來臨」名醫舉「明天過後」4可能：我們應該怕
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

分居女友回來拜託「幫我修手機」　誤點LINE驚見「她時薪2萬元」

警圍捕毒品列管男　同車女友竟是通緝犯！胸罩搜出冰毒

快訊／新莊副都心板漆工廠起火濃煙竄天　驚人空拍畫面曝光

「裡面只有1人」他摩鐵慶生力阻臨檢　警推門見8男女毒趴正嗨！

女質疑精品店賣假包退貨遭拒...2男幫出頭「電話恐嚇+丟雞蛋」挨告

洗腎男凌晨散心誤闖快速公路　體力不支靠護攔超驚險！警及時援救

台61快速路「整車洗手液燒光」　駕駛驚魂：停路肩幾秒就陷火海

遭色鄰拖進門！女為脫身「配合喇舌」　噁男事後掏1000求封口

速食店丟甩炮快閃　網搖頭：開學晚了屁孩沒事做

單項體育協會5高層蒐逾3萬個資！自組「換票聯盟」互灌票　下場揭曉

談「蘇院長確實做錯」被灌爆臉書！　吳宗憲直播飆罵酸民：說我不喜歡台灣？

許光漢太會唱八三夭「差點換主唱」　柯佳嬿拱施柏宇.張翰組「S.H.E」

陸配子女回台喊卡！陳：國人優先 「沒選擇台灣國籍...現應自己承擔」

7萬1千片N95口罩藏船艙疑走私 船主辯「給家人用」海巡全查扣

小明回不來...因無我國國籍 陳時中霸氣吐「國人優先」

宋茜.宋威龍《下一站是幸福》喝交杯酒　勾脖摟腰...兩人緊緊擁抱乾杯

「身分證有2、1、4」享優惠！　情人節手搖飲、咖啡推買1送1

奶音萌翻網！雙胞胎無俚頭對話　狂問「長頸鹿怎麼叫」她楞：蛤？

哈啾！老媽打噴嚏驚醒充電中柯基 牠憤怒離席...回頭使出「死亡凝視」

龜山島比照「惡魔島」建防疫專區？　陳時中：趴趴走隔離者可考慮送去

分居女友回來拜託「幫我修手機」　誤點LINE驚見「她時薪2萬元」

警圍捕毒品列管男　同車女友竟是通緝犯！胸罩搜出冰毒

快訊／新莊副都心板漆工廠起火濃煙竄天　驚人空拍畫面曝光

「裡面只有1人」他摩鐵慶生力阻臨檢　警推門見8男女毒趴正嗨！

女質疑精品店賣假包退貨遭拒...2男幫出頭「電話恐嚇+丟雞蛋」挨告

洗腎男凌晨散心誤闖快速公路　體力不支靠護攔超驚險！警及時援救

台61快速路「整車洗手液燒光」　駕駛驚魂：停路肩幾秒就陷火海

遭色鄰拖進門！女為脫身「配合喇舌」　噁男事後掏1000求封口

速食店丟甩炮快閃　網搖頭：開學晚了屁孩沒事做

單項體育協會5高層蒐逾3萬個資！自組「換票聯盟」互灌票　下場揭曉

瘋電影／暴走曼哈頓　黑吃黑極惡之道

分居女友回來拜託「幫我修手機」　誤點LINE驚見「她時薪2萬元」

2歲Lucy臉冒紅疹「一直好不了」！　被診斷真正病因…「樂觀反應」讓隋棠笑哭

台股收盤小漲17點　遇月線反壓失11800點關卡

中職／連3季20轟　張志豪：今年加強選球眼

新冠肺炎疫情延燒　中藥「防疫小包」成搶手貨

蘋果官網背包照有亮點　驚見沒有瀏海的手機...引發網友熱議「iPhone 12現身了！」

武漢肺炎帶動外包市場增56%　網路電商最搶手

上任1年多第3次出席行政院會　韓國瑜討口罩：高雄一天要55萬個

接回「鑽石公主號」台人？指揮中心14:00最新說明

社會熱門新聞

雲林熊貓出現惡意訂單　外送員荒郊車聚找無人

大陸返台沒人敢載　台商徒步求救

台商走一整夜求救畫面曝　溪湖鎮公所還原真相

錄音抓老王　悲情夫聽到小王壞壞聲

大七男突暴走！毆打記者、員警遭擒拿上銬

貨車秒變壓土機　輾過4車釀8傷　

撞擊瞬間曝！20歲騎士2砂石車中間超車　下秒撞賓士亡

醫二代爭學妹　烤屍再自殺！讀大學買豪宅當宿舍

雲林麥寮釣客落水失蹤6天　 遺體尋獲

即／台北驚傳女子13F墜樓！爆頭慘死

錄下短裙妹白內褲　女硬扯：定格才看得清楚

女醫師為出軌夫掏4千萬！無良徵信社判賠3486萬

彰化塑膠回收廠起火　黑煙竄天際

「乾洗手」突起火　貨車遭火舌吞噬

更多熱門

相關新聞

「衛生紙之亂」　證實貿易商員工散佈假訊息

「衛生紙之亂」　證實貿易商員工散佈假訊息

武漢肺炎（新冠病毒，COVlD-19）防疫造成民眾口罩荒，日前網路又開始流傳「因原物料均供口罩生產，衛生紙即將缺貨」，造成新一波衛生紙搶購瘋，調查局陸續掌握到6名在網路上散佈的民眾後，溯源查出貿易商陳姓員工是這一連串假消息的源頭，陳姓員工12日被約談到案，坦承散佈假訊息。

綠委還原戴口罩時間序　「這個邏輯很難懂嗎？」

綠委還原戴口罩時間序　「這個邏輯很難懂嗎？」

菲律賓「有人搞鬼」對台實施旅遊禁令

菲律賓「有人搞鬼」對台實施旅遊禁令

因應疫情衝擊！行政院將宣布擴大內需產業等紓困方案

因應疫情衝擊！行政院將宣布擴大內需產業等紓困方案

新冠肺炎衝擊產業　研擬地方配套措施

新冠肺炎衝擊產業　研擬地方配套措施

關鍵字：

武漢肺炎新冠病毒新型冠狀病毒COVlD-19台北地檢署民生犯罪連繫平台口罩

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

工廠偷賣口罩　一人200個被買爆

董至成21年婚姻破裂！丟下家人去大陸發展1年

滯湖北台人集體求救　陸配：拜託總統別拋棄您的孩子

好市多酒精棉片上架　網友呼籲：不要買

婦第14天解除隔離　第19天確診入院

赴日戴「台灣人胸章」　486先生曝：真的有差

雲林熊貓出現惡意訂單　外送員荒郊車聚找無人

我擁5項反擊菲　衝擊台15萬菲工

南太鉉崩潰「下跪道歉退出WINNER」

陸配子女不選「台籍」有五理由

Keanna寫歌告白「雙魚座酒窩男孩」：I think I fall in love

帳目少千萬元「小S老公爆護短」　明道方告上法院

大陸返台沒人敢載　台商徒步求救

春雷鋒面周四到全台下2天　下波直逼寒流冷空氣凍4天探9度

破台劇尺度！跪坐焦屍、王水溶屍命案死狀駭人

更多

最夯影音

更多
談「蘇院長確實做錯」被灌爆臉書！　吳宗憲直播飆罵酸民：說我不喜歡台灣？

談「蘇院長確實做錯」被灌爆臉書！　吳宗憲直播飆罵酸民：說我不喜歡台灣？
許光漢太會唱八三夭「差點換主唱」　柯佳嬿拱施柏宇.張翰組「S.H.E」

許光漢太會唱八三夭「差點換主唱」　柯佳嬿拱施柏宇.張翰組「S.H.E」

陸配子女回台喊卡！陳：國人優先 「沒選擇台灣國籍...現應自己承擔」

陸配子女回台喊卡！陳：國人優先 「沒選擇台灣國籍...現應自己承擔」

7萬1千片N95口罩藏船艙疑走私 船主辯「給家人用」海巡全查扣

7萬1千片N95口罩藏船艙疑走私 船主辯「給家人用」海巡全查扣

小明回不來...因無我國國籍 陳時中霸氣吐「國人優先」

小明回不來...因無我國國籍 陳時中霸氣吐「國人優先」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面