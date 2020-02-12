《炮仔聲》演惡女現實超苦情…何如芸斬16年婚姻　庭內哭喊「我錯了嗎？」

記者羅志華／台北報導

女星何如芸2003年正值演藝高峰時，選擇息影嫁給美侖飯店少東王敏錡，2018年復出在電視劇《炮仔聲》表現亮眼，卻驚傳於2019年4月提出離婚，她更在《台灣大搜索》受訪時表示，在16年的婚姻中「常常都覺得很孤獨」；士林地院民事庭2月12日二度開庭，夫婦先後抵達，何如芸與丈夫見面情緒激動，庭內幾度傳出淒厲哭喊「我有錯嗎？」

▲何如芸要斬斷與王敏錡16年的婚姻，士院二度開庭，夫妻首度在法院見面，何如芸依舊情緒激動，在庭內頻頻哭喊，甚至大聲質疑「我錯了嗎！？」。（圖／記者羅志華攝）

何如芸自出道以來，以「壞女人」角色揚名於觀眾間，尤其2018年在《炮仔聲》中，更精彩演繹「小媽、惡婆婆、壞媳婦」的角色，讓觀眾再一次見識到這位「惡女專業戶的實力」。

相較何如芸在演藝事業的突出，她的婚姻之路卻走得相當艱辛，2003年在當紅時選擇息影嫁給王敏錡，不料王敏錡竟於隔年就爆出外遇2女；她在《台灣大搜索》回憶，當時原諒王敏錡後，在婚姻中又為了生小孩，不惜做20次試管嬰兒，期間更因一次子宮外孕切除右輸卵管，好不容易才在2006、2010年生下2名兒子。

▲王敏錡首度於離婚官司出庭，先前透過律師聲明「是何如芸主動提離婚」，並稱他都有回家，沒有不顧家庭。（圖／記者羅志華攝）

原諒丈夫出軌、又生了2名兒子，原以為婚姻生活終於圓滿，不料王敏錡又於2019年底，被周刊拍到載嫩妹出遊，何如芸也透過經紀人坦承2人婚姻生變，甚至王敏錡在何如芸提出離婚後，便提早將兒子送往新加坡讀書，讓她相當錯愕。

王敏錡則透過律師表示，何如芸早已於2019年4月提出離婚，但她卻在幾次約談中都沒到場，且何如芸對兒子要送去新加坡也知情，機票更是何如芸妹妹定的。

士林地院家事庭針對孩子扶養權等問題，於1月間傳喚雙方首度開庭，何如芸在庭內數次崩潰痛哭，更一度到庭外緩和情緒，離開法院時面對媒體詢問，僅失落地表示，「我希望可以好聚好散，我祝他（王敏錡）幸福」；士林地院第一次開庭時，王敏錡並未到場，夫妻倆終於在2月12日首度在法院對簿公堂。