菲律賓「有特定人士搞鬼」對台實施旅遊禁令　有7備案反制

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

菲律賓日前對台實施旅遊禁令，國內掀起反彈聲浪，認為應該反制的聲音呼之欲出。對此，知情人士12日透露，「有特定人士搞鬼」，並指出我方正積極與菲方交涉，並研判備有7項備案清單。

對於菲律賓的作法，國內掀起反彈聲浪，認為政府應該予以反制，在過去曾祭出召回大使、中止勞工申請、取消免簽等手段。

不過回過頭來，外交部指稱菲律賓內部平行間溝通有問題一事，涉外人士指出，菲律賓政府其實自總統府、國安會、外交部到海關部門，都對此事一無所知。

據指出，菲律賓原本上午召開內閣會議，將針對此案進行討論，但這場會議又被更改，延後到明、後天舉行，不過與會層級也會提高，並跨部會檢視。

據知情人士指出，菲律賓有些親中官員，是這次中國透過WHO向衛生部施壓的著力點，認為有特定人士從中搞鬼。該人士也強調，友台管道努力，盼有正面結果，但同時從外交手段到經濟領域，準備至少7項備案清單。

勞動部長許銘春則表示，目前還是希望可以盡量跟菲律賓政府協調，讓這件事情可以和平落幕，對於凍結移工的問題，目前部內也會再進行評估，但尚未有確定方案。

至於凍結菲勞會對產業造成衝擊？許銘春則是說，還會再請相關業務單位進行彙整中。