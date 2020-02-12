北市計程車駕駛2/13起「配給口罩」　個人車行看身分證尾數、一次買7片

▲北市計程車駕駛2/13起「配給口罩」。（圖／ETtoday記者攝）

記者楊亞璇／台北報導

為因應武漢肺炎（新冠病毒，COVID-19）疫情，交通部統一每日配發交通運輸業者足額口罩予各縣市政府。北市公運處12日宣布，2月13日起車籍為台北市計程車駕駛，可分別向所屬車行、合作社購買口罩；另個人車行駕駛則透過台北市4處計程車服務站購買，每片口罩均一售價5元，每車每日額度1片，不能重複購買。

公運處強調，口罩是「足額配給」，每天提供約4萬3千多口罩。有關個人車行口罩販售部分，每位駕駛每期（例如2/13~2/15、2/17~2/19）得一次購足7片口罩，該期間內任一天上班日均可購買，一定買得到，可是受限每日每站到貨數量，呼籲駕駛分散時間購買，另口罩配送時間具有時間差，請車行駕駛及合作社社員於2月13日中午12時之後先行電洽所屬車行及合作社確認，再行前往購買。

公運處表示，自2月13日起台北市計程車駕駛購買口罩方式如下

（一） 車行駕駛：委由台北市計程車客運商業同業公會統一採購後，轉售予各車行業者，請駕駛至各所屬車行購買。

（二） 合作社社員：台北市計程車運輸合作社聯合社統一採購後，轉售予14家合作社，請駕駛至各所屬合作社購買。

（三） 個人車行駕駛：台北市4處計程車服務站，販售時間為平日（上午10時至下午4時），依駕駛身分證尾數（最後一碼）分流販賣，須憑行照及駕照（或身分證、健保卡）正本並持悠遊卡或自備零錢35元，一次購買7日份（公館站空間較小，不販售口罩）。

1. 建國站：身分證尾數為1、2、3、4、5。

2. 大直站：身分證尾數為6、7、8。

3. 中山站：身分證尾數為9。

4. 瑞光站：身分證尾數為0。

地址、電話：

台北市計程車客運商業同業公會 台北市松山區光復南路13巷31號4樓 2767-3150

台北市計程車運輸合作社聯合社 台北市文山區萬隆街50-2號1樓 2935-3323

長青計程車運輸合作社 松山區八德路4段298號 2528-3977

第六計程車運輸合作社 大同區酒泉街157號 2586-1348

大文山計程車運輸合作社 文山區萬隆街50-2號 2935-3323

松美計程車運輸合作社 松山區塔悠路163號 2767-1133

人人計程車運輸合作社 士林區中正路688之1號 2813-1231

吉利計程車運輸合作社 大安區杭州南路2段61之16號 2393-1636

平安計程車運輸合作社 大同區酒泉街194號 2597-8671

陽明山計程車運輸合作社 北投區大業路529之5號 2892-2096

全聯計程車運輸合作社 大同區迪化街2段151號 2586-8859

成功計程車運輸合作社 信義區松隆路337號 2745-8688

日昇計程車運輸合作社 中正區西藏路80號 2308-5867

天使計程車運輸合作社 士林區葫蘆街110號 2812-2282

敦化計程車運輸合作社 松山區撫遠街390巷28號 2746-8338

優良計程車運輸合作社 北投區公館路211號 2891-9189

建國計程車服務站 台北市建國南路1段63號之1 2752-6037

大直計程車服務站 台北市北安路676號 8509-2291

中山計程車服務站 台北市新生北路3段170號(市立美術館停車場旁) 2594-7340

瑞光計程車服務站 台北市港墘路221巷2號 2627-4926