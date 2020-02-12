WHO嚴正澄清　沒說「台灣有武漢肺炎社區感染」反駁南韓

▲COVID-19疫情持續在各國蔓延。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

南韓政府11日表示，為了防範武漢肺炎（新冠病毒，COVID-19），民眾應避免前往新加坡、泰國、越南、馬來西亞、台灣和日本，此外還在記者會稱台灣是「爆發社區感染」的國家。世界衛生組織（WHO）今日則嚴正澄清，沒有表明台灣、日本等國出現COVID-19的社區感染。

《中央社》報導，WHO發言人賈撒列維克（Tarik Jasarevic）今（12）日表示，WHO並沒有在9日說過台灣等6個國家發生社區傳播。該單位今日嚴正澄清，過去並沒有提及包括台灣、日本等國家出現社區感染的狀況。

南韓官方11日在記者會建議，國人應避免前往發生疫情的新加坡、日本、馬來西亞、越南、泰國與台灣，還稱世衛說明這些國家地區發生社區傳播。對此，我國中央流行疫情指揮中心表示，台灣並沒有武漢肺炎的社區感染，會聯繫韓方說明。

外交部發言人歐江安11日表示，尊重南韓政府應對疫情而採取的必要措施，然而南韓官方在記者會稱台灣屬於爆發「社區感染」的國家，並不是事實。對於韓方的錯誤認知，外交部及駐韓國代表處表示遺憾，並將積極洽請韓方更正。

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