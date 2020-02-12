武漢肺炎源頭確認了！世衛：與「菊頭蝠」傳播的冠狀病毒有關聯

▲新型冠狀病毒。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

世界衛生組織（WHO）2月11日發佈的最新疫情報告指出，越來越多的證據表明，武漢肺炎病毒（新冠病毒，COVID-19）與其他已知在蝙蝠中傳播的冠狀病毒存在關聯。報告指出，「更具體地說，是和那些菊頭蝠（Rhinolophus bat）亞種存在關聯。」據悉，這些蝙蝠廣泛分佈在中國南部、亞洲、中東、非洲及歐洲。

報告指出，最近的研究表明，在中國的蝙蝠中已經發現了500多種冠狀病毒；值得注意的是，對居住在洞穴蝙蝠自然棲息地附近的農村人口進行的血清學研究表明，蝙蝠冠狀病毒的血清陽性率為2.9%，這表明人類接觸蝙蝠冠狀病毒可能很常見。

不過，報告也提及，疫情爆發初期病毒傳播至人類的途徑仍不清楚，目前最可能的假設是某種中間宿主動物在傳播中起了作用。

WHO表示，確定此次新冠病毒的動物來源，有助於確保此類疫情今後不再發生，也有助於了解該疫情在武漢地區最初的傳播。報告建議，加強活物市場的食品管制和市場衛生工作，以保護公眾免受類似疾病或其他人畜共通傳染病。

此前，據《新華網》報導，中科院武漢病毒所石正麗團隊1月23日在bioRxiv預印版平台上發表文章《一種新型冠狀病毒的發現及其可能的蝙蝠起源》，提出新型冠狀病毒或來源於蝙蝠。這篇文章首次證實了新型冠狀病毒使用與SARS冠狀病毒相同的細胞進入受體（ACE2），並發現新型冠狀病毒與一種蝙蝠的冠狀病毒的序列一致性高達96%。