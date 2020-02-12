WHO研究出爐！武漢肺炎源自「蝙蝠」　中間宿主依舊成謎

▲武漢肺炎源自蝙蝠。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

世界衛生組織（WHO）傳染病專家研究指出，武漢肺炎（新冠病毒，COVlD-19）有可能來自「蝙蝠」，不過爆發疫情的武漢華南海鮮市場並不存在大量蝙蝠，因此認為還是有中間宿主，不過，目前還需要時間研究。世衛也擔心，冠狀病毒會在這段期間出現變異，會加快研究腳步。

WHO全球傳染病預防部門負責人布里安（Sylvie Briand）在日內瓦的記者會中指出，科學家在研究基因排序時，發現新型冠狀病毒的起源可能就是蝙蝠，因為COVlD-19和蝙蝠體內的其他冠狀病毒非常類似。不過，在武漢的華南海鮮市場中，卻沒有發現大量蝙蝠，所以科學家認為一定還有中間宿主。布里安說，現在正加緊進行測試，但還無法完全確定中間宿主究竟是何物種，「我們還需要一點時間。」

目前全球確診案例超過4萬3000例，WHO也擔心這段期間病毒會出現變異。布里安說，COVlD-19的確診案例中，有80％的患者會出現輕微感冒症狀、15％的病患會染上肺炎，另外只有3％至5％的患者需要接受重症治療。

先前也有中國研究團隊指出，穿山甲應該就是新型冠狀病毒的潛在中間宿主，但WHO認為還需時間查驗。