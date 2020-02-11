南韓建議「非必要不要造訪台灣」指揮中心：國內無社區感染病例

記者洪巧藍／台北報導

南韓政府今（11）日宣布，為防範武漢肺炎，呼籲民眾避免到新加坡、泰國、越南、馬來西亞、台灣和日本旅遊訪問；甚至傳出在記者會上聲稱，台灣為「爆發社區感染的國家」。中央流行疫情指揮中心今（11）日表示，我國目前18例以境外移入和密切接觸者為主，並無社區感染病例，外籍人士來台感染風險低。

▲中央流行疫情中心監測應變官莊人祥，資料照。（圖／記者林敬旻攝）

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中央流行疫情指揮中心應變官莊人祥表示，目前瞭解南韓除原先已建議的中國大陸外，今日也要求民眾非必要勿造訪包含香港、澳門、新加坡、泰國、日本、馬來西亞、台灣等亞洲國家，並要求民眾到有新型冠狀病毒感染病例報告國家，要保持警覺，避免到擁擠的公共場所。

另韓方亦針對我國訪韓民眾，擴大嚴格入境檢疫措施，2月17日起來自臺灣、馬來西亞之入境旅客，將逐步列入該項措施適用對象，除原本填寫入境卡外，尚須詳實填報健康申明卡及在韓國停留時的聯絡資訊。指揮中心經與韓國保健福祉部疾病管理本部(KCDC)聯繫，對方表示該項措施並未對我國國人入境韓國做出限制，旨在保護韓國人民減少遭受新型冠狀病毒感染風險。

莊人祥表示，南韓認為上述國家和中國大陸往來較多，且WHO報告中顯示有「當地感染風險」，並非認為我國有社區感染；台灣目前維持18例確定個案，都為境外移入病例或其密切接觸者，尚未出現社區感染病例，外籍旅客於我國境內感染風險低。

指揮中心也再次呼籲，除了肥皂勤洗手、避免觸摸眼鼻口外，須落實一不三要：一「不」，開放空間不用戴口罩；三「要」，一、去醫院看病時要戴口罩，二、慢性病患者要戴口罩，三、出入人多擁擠的地方要戴口罩。相關疑問撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)。