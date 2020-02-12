居家自主隔離民眾　台大醫院雲林分院首創「通訊診療」

▲臺大醫院雲林分院首創全國『無上呼吸道及發燒症狀居家隔離(檢疫)通訊診療』就醫模式，方便居家自主隔離民眾方便就醫並領取慢性病藥。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

武漢肺炎疫情日益嚴峻，防疫期間曾至中港澳旅遊史返台民眾，皆須接受居家檢疫14天，期間不得外出，但部分民眾有慢性病處方、非上呼吸道及發燒症狀，為因應此類就醫需求，臺大醫院雲林分院首創全國『無上呼吸道及發燒症狀居家隔離(檢疫)通訊診療』就醫模式，減少此類個案外出就醫造成感染機會。

雲林縣結合臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院，根據[通訊診察治療辦法]以及衛生福利部疾病管制署109年2月10日之函釋，首創全國『無上呼吸道及發燒症狀居家隔離(檢疫)通訊診療』就醫模式；隔離民眾經衛生單位評估且同意接受智慧手機遠距離通訊診療者，由醫院專人聯繫並預約通訊診療時間，醫師透過視訊進行診療並開立方劑，診療結束後請代理人協助藥物領回，待民眾解除隔離後7日內回院結帳。

而另外針對年長及行動裝置不擅長之民眾，將由雲林縣政府安排村鄰里長或村里幹事協助通訊診療進行， 特別提醒，『無上呼吸道及發燒症狀居家隔離（檢疫）通訊診療』僅適用平常日門診期間且無上呼吸道及發燒症狀之居家隔離（檢疫）民眾；平日及假日若有上呼吸道、發燒或其他危急情況則依衛生單位協助安排急診就醫。

另外，『重大傷病 就醫無口罩 免煩惱』活動延長一週（2/10-2/15），針對本縣領有重大傷病證明或目前發燒(>=38度）買不到口罩之民眾可至各鄉鎮市衛生所索取口罩，每一欲就醫之重大傷病病患或目前體溫超過38度者及其陪同就醫者每人最多1片口罩。

▲臺大醫院雲林分院首創全國『無上呼吸道及發燒症狀居家隔離(檢疫)通訊診療』就醫模式，方便居家自主隔離民眾方便就醫並領取慢性病藥。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣長張麗善示範『無上呼吸道及發燒症狀居家隔離(檢疫)通訊診療』就醫模式。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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