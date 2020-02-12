充實桃園防疫能量　生揚化工與清淨海生技捐防疫物資

▲清淨海生技營業處協理翁雅萍(左)接受表揚。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

又有2家熱心企業助防疫，12日於桃園市政府防疫會議，受市長鄭文燦表揚並感謝。市府水務局長劉振宇表示，武漢肺炎疫情期間，水務局持續與企業合作，獲生揚化工原料公司贊助504瓶4公升的環保抗菌消毒液，清淨海生技也提供市府1,000瓶1公升瓶裝消毒液，將由各區公所配送到各里，協助防疫作業進行。

▲生揚化工原料公司龍俊瑾(左)董事長接受表揚。（圖／市府提供）

鄭文燦市長表示，近日武漢肺炎疫情日趨嚴峻，造成消毒液等防疫用品缺貨，感謝生揚化工原料公司、清淨海生技等2家水患自主防災社區合作企業，主動捐贈桃園市抗菌疫及滅菌噴霧補充液等防疫物資，市府頒發獎狀以表感謝，同時也肯定平鎮區北貴里長吳克釗與龍潭區上華里長龍畇慈，協助引導社區合作企業贊助，增加地方基層單位清潔消毒用品，充實桃園市的防疫能量。

▲市長鄭文燦肯定龍潭區上華里長龍畇慈(左二），協助引導社區合作企業贊助。（圖／市府提供）



生揚化工原料公司捐贈504罐4公升的菌克清環保抗菌液，經SGS抗菌測試，可直接噴拭手部肌膚，以及清洗衣物、桌椅等，由龍俊瑾董事長出席接受表揚；清淨海生技捐贈1000瓶1公升負離子瞬效消毒滅菌噴霧補充液，經SNQ國家認證防疫產品，能去除多種有害細菌或病毒，5秒瞬效滅菌，噴霧適合於公共場域等環境使用，由營業處協理翁雅萍接受表揚。

▲市長鄭文燦肯定平鎮區北貴里長吳克釗（右二），協助引導社區合作企業贊助。（圖／市府提供）

龍俊瑾董事長表示，自2月14日起至2月底止，生揚化工原料公司於龍潭區上華市民活動中心裝設次氯酸生成機，讓上華里約1400戶里民優先取用，只要自備容器，就能憑證領取5公升消毒液，倘當日有剩餘額度，會與區公所研議發放細節，後續視疫情狀況調整供給。

水務局長劉振宇指出，桃園市輔導水患自主防災社區績效卓著，2017至2019年度連續榮獲經濟部水利署評鑑直轄市組績優縣市，防災社區有30處企業簽訂合作水利防災；今年市府將更近一步規劃輔導更多社區加入自主防災生力軍的行列，並延續企業防災能量，傳承全民防災，促使社區民眾建立自主防災意識，達到韌性永續社區的目標。

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