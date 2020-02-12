雲林麥寮釣客落水失蹤6天　 海巡警消持續搜救尋獲遺體

記者蔡佩旻／雲林報導

11日清晨5時45分，海巡署第五（雲嘉）巡防區指揮部接獲雲林縣消防隊通報，新興工業區管制區岸際發現一具遺體，巡防區主任胡文雄立即調派第四岸巡隊麥寮機動巡邏站巡邏組人員前往現場處置，另通報雲林縣消防局北五分隊及雲林縣警察局台西分局等單位派員前往協助。

▲雲林麥寮6日發生釣客落水事件，昨（11）日尋獲，請落海釣客家屬至現場指認，確認該男性遺體身分為六輕南堤落海釣客。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



2月5日在雲林縣麥寮六輕南堤鐵橋發生釣客落海事件，迄今尚未尋獲，遂請該名落海釣客家屬至現場指認，確認該男性遺體身分為六輕南堤落海釣客；第五巡防區指出，麥寮機動巡邏組人員抵達現場後發現遺體卡在石縫中，經協調台西消防分隊利用氣壓機將石頭移除後，將遺體移置岸際，本次搜救任務自本月5日起迄今共計投入搜救能量30車次、25艇次、172人次。

海巡署第五（雲嘉）巡防區胡主任表示，本署以「人溺己溺」之服務理念，近年來積極進行各項海上及岸際艇筏、人員搜救演練與救援裝備操作訓練，期厚植救援能量，並呼籲民眾從事岸際水域遊憩活動時，除了注意天侯海象外更應穿著救生衣、防滑鞋，避免發生憾事，於海上發生意外或急需協助時，可立即撥打118海巡服務專線或就近向鄰近安檢所報案請求協助。

▲麥寮機動巡邏組人員抵達現場後發現大體卡在石縫中，經協調台西消防分隊利用氣壓機將石頭移除後，將大體移置岸際。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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