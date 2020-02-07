荒野白骨驚爆神壇連環殺人案！子弒母後慘遭凌虐亡　姊全程冷血直擊任棄屍

▲雲林地檢署偵破神壇內冷血殺人案，母遭子毆死棄屍，兇手隔月被共犯凌虐致死，全案偵結。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

去年6月28日雲林縣深坑橋南側堤防下方，有民眾發現一具白骨，虎尾分局獲報後經查為6月19日被通報失蹤60歲張婦；另7月28日晚間虎尾分局獲報偵辦一名23歲郭男因代謝性衰竭死亡之查驗，郭男竟恰為張婦之子，雲林地檢署覺案情不單純，查出這是一件子殺母，子又被共犯所殺的案件，全案偵查終結，將郭女、陳姓兄弟、張女等4人起訴。

2019年6月28日虎尾分局員警獲報到達白骨現場後，發現該白骨附近均無身分證明文件，白骨之身分辨識困難，先以無名屍報請檢察官李文潔相驗，經檢察官與虎尾分局組成專案小組研判，白骨所在地點人湮罕至，也未發現死者鞋子及交通工具，且白骨有疑似遭到火焚痕跡，而排除失智走失或引火自焚情形。

警方訪查轄區內失蹤人口，發現6月19日凌晨，有民眾報案其母張婦﹙60歲﹚失蹤，經比對白骨身上剩餘未燒盡之衣服一角，與失蹤通報資料失蹤者平時所穿著之衣服相同，立即通知失蹤者張婦之子女採集唾液檢體，與白骨之骨內組織比對DNA，經詳細查證，確認白骨身分為張婦。

隔月7月29日，檢察官傳喚張婦女兒郭女﹙34歲﹚，告知其母親張婦已成白骨，郭女竟無明顯悲傷，令警方起疑，亦一併查出張婦之子郭男（23歲）於7月29日凌晨因因代謝性衰竭死亡死亡，檢方驚覺案情不單純而併案偵查。

經檢察官清查死者張婦戶籍資料、調取路口監視錄影畫面、行車紀錄器、通聯紀錄、進行手機鑑識，突破犯嫌及證人之偽證謊言，終於查明犯罪事實全貌。

張婦及郭女、郭男，同住於陳男（37歲）設置神壇供信眾問事的租屋處，同居者還有陳男弟弟（35歲）與其兩人女友張女（23歲）和許女。

6月18日上午在租屋處，郭男出手毆打張婦，致張婦顏面流血、肋骨骨折、傷重癱軟在客廳沙發上，郭男胞姊郭女知情，竟無將母親送醫急救，導致張婦因肋骨骨折、窒息致呼吸衰竭死亡。張婦死亡後，郭男夥同陳姓兄弟3人，於當日下午1點多，由陳男（兄）駕駛自小客車，搭載其弟、郭男將張婦屍體運至虎尾鎮墾地里深坑橋南側堤防下方，由郭男將張婦屍體棄置並潑灑汽油引燃加以毀損。

7月28日下午5點至晚間8點，陳姓兄弟因不滿郭男平日相處產生之嫌隙，以徒手與鐵棒，毆打郭男致全身軀幹、肢體有多處嚴重純挫傷，併有軀體、臀部、雙下肢大片挫傷造成肌肉組織間有「橫紋肌溶解症」併瀰漫性血管內凝血功能不全症與多處撕裂傷、挫傷。

約於晚間8點多，陳姓兄弟發現郭男因不堪長時間遭毆擊而昏厥，共同將瀕死郭男抬上自小客車之後座，繼而由陳男（兄）駕駛該車輛並由郭女（郭男胞姊）陪同，將其送往虎尾若瑟醫院救治，而到院前已無呼吸心跳，經緊急救治無效，轉診至彰化基督教醫院，至29日凌晨0時15分經急救後仍無法維持穩定生命徵象，後續因心跳停止，予宣告急救無效，郭男終因代謝性衰竭死亡。

郭女在其母親遭胞弟毆打致死甚至棄屍之時，均知實情卻未將母親送醫，還包庇任其棄屍；在明知郭男死因是陳姓兄弟共同毆打所致，竟於2019年7月30日值檢察官偵查訊問時，以證人身分於隱匿真相，在問到就陳姓兄弟是否在場及郭男有無遭人毆打時，均隱匿並述說虛偽證詞。

全案經檢方調查後今天偵結，郭女涉犯遺棄致死罪、偽證罪、陳姓兄弟涉犯遺棄屍體罪、傷害致死罪等罪嫌，提起公訴；郭女弟弟因已死亡，涉嫌殺人部分另為不起訴之處分；郭女3名子女已由社會處安置。



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