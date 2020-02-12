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兩岸航班大砍剩不到1成！今僅飛出9班　「海陸空異動」統整專區來了

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▲▼華航,長榮,航班,航空公司,飛機,航班異動。（圖／記者黃克翔攝）

▲因應武漢肺炎疫情升溫，2月10日起，兩岸航線僅開放5航點，其餘大陸航線全數暫停。（圖／記者黃克翔攝）

記者賴文萱／台北報導

因應武漢肺炎（新冠病毒，COVlD-19）疫情發展，2月10日起兩岸航線僅開放5機場（北京、上海浦東／虹橋、廈門高崎、成都雙流）等5機場，其餘往大陸航班皆暫停。據桃機統計，今兩岸航班砍到剩1成，僅實飛9班。為讓民眾更方便掌握班機異動、旅遊警示等消息，交通部官網成立「交通觀光防疫專區」，整合海空運異動資訊，以利民眾即時查詢。

自10日起兩岸航線除北京、上海浦東／虹橋、廈門高崎、成都雙流機場外，其餘航線皆全部停航，直至4月29日23時59分止。交通部統計，2月份兩岸原先有50個航點（不含港澳），每月有1345個航班，因應疫情縮減後，剩下583個航班，旅客退票免收手續費。

請繼續往下閱讀...

根據桃機統計，今天兩岸航線原本98班中僅實飛9班，航班剩不到1成；港澳航線部分，原本應飛96班，如今也取消70班，整體航班剩不到3成。

▲▼防疫,機場,口罩,出入境,交通,旅客,地勤,桃園機場,桃機,出國，流感。（圖／記者李毓康攝）

▲武漢肺炎影響，機場人員均配戴口罩。（圖／記者李毓康攝）

交通部表示，由於交通運輸及觀光旅遊資訊更新頻繁，為提供便民服務，交通部長林佳龍指示在交通部官網成立「交通觀光防疫專區」，整合海空運（航班異動、搭機須知）、觀光（旅遊警示、旅遊團退費原則、台灣燈會防疫注意事項）等最新資訊。

因應疫情發展，指揮中心昨天起將港澳旅遊疫情提升至第三級警告（避免所有非必要旅遊）；新加坡提升至二級警示（應遵守當地一般預防措施）；泰國提升至第一級注意（應遵守當地一般預防措施），中港澳入境班機旅客則維持填寫「入境健康聲明暨居家檢疫通知書」。觀光局10日也宣布暫停組團前往中國大陸由原2月底延長至4月底，港澳延長至3月底。

交通部說，會持續請各相關機關持續提供並更新資訊，以利民眾即時查詢了解。網頁專區已上線，歡迎民眾查詢使用：https://event.motc.gov.tw/index.jsp?webid=202002100001

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