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染病台商上舞廳遭罰30萬！申訴喊冤「非故意」　衛生局回應了

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記者柯沛辰／綜合報導

高雄市左營50多歲男台商上月21日從武漢返台後，出現發燒及上呼吸道感染，卻隱瞞旅遊史，不僅到處趴捷運趴趴走，還跑去「金巴黎」舞廳尋歡。事後，男台商喊冤強調「非故意」，高雄地檢署10日也罕見以「視訊偵訊」方式釐清有無違反《傳染病防治法》，但衛生局認定事證明確，仍會開罰30萬元。

這名男台商在武漢期間發燒到達37.3度， 1月20日在當地就醫、開立感冒藥，21日搭機從小港機場入境後，搭捷運到巨蛋站；22日上午到市場買早餐，下午到某醫院皮膚科就醫後，又跟朋友到金巴黎舞廳飲酒作樂，全程未戴口罩，直到23日隔天到診所就醫，才誠實吐露武漢旅遊史，確診遭隔離。

▲▼高雄金芭黎（金巴黎）舞廳。（圖／翻攝Google Maps）

▲高雄金芭黎（金巴黎）舞廳。（圖／GoogleMaps）

不過，台商第一時間接受疫調未吐實，還向防疫人員說謊、隱匿返台活動史（金巴黎、醫院皮膚科等），強調自己出門都有戴口罩，都是在開放空間。但金巴黎舞廳一名小姐25日凌晨發燒，起疑致電詢問，才知道台商不僅被隔離，還確診武漢肺炎，全案曝光。

檢察官10日下午透過遠距視訊進行偵訊，全程約37分鐘，真對返台後行程、接觸對象、當時對自身病情了解程度、是否涉及隱匿，以及是否有傳染給他人意圖等進行釐清。但台商大聲喊冤，否認自己刻意散播病毒。目前台商接觸對象雖初步排除染病，但雄檢仍持續跟衛生主管機關查證，訊後諭知被告請回，未做進一步強制處分。

▲▼發燒也要點小姐！左營台商害慘金芭黎　業者曝光他當天玩啥。（圖／地方中心攝）

▲左營台商害慘金巴黎，業者全面大消毒。（圖／地方中心攝）

高雄市衛生局11日表示，上月25日已依《傳染病》防治法開罰30萬元，但這名台商月初透過書面申訴，強調自己不是故意隱匿疫情。

衛生局則認為，台商在武漢發病出現發燒症狀，返台前卻刻意吃退燒藥，在上月21日隱匿病情入境，還全程未戴口罩到高雄舞廳消費，隱瞞疫情及活動史事證明確，開罰行政處分書這幾天就會送達，若不服仍可提起訴願或訴訟救濟。

衛生局指出，包括近距離接觸的金巴黎舞小姐在內，與台商接觸並列管的84人經過14天居家檢疫，已陸續在本月4日至7日解除列管，全數均無症狀，已排除感染武漢肺炎，回復正常生活，但這名台商至今仍住院隔離。

▲一名從大陸返台確診罹患武漢肺炎的台商，將被開罰30萬，曾經前往的酒店正在進行消 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲台商發燒趴趴走，衛生局仍開罰30萬元。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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