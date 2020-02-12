港大深圳醫院院長自願留深圳：敵人不是武漢，是病毒！

▲香港大學深圳醫院。（圖／翻攝自「香港大學深圳醫院」網站）

實習記者曾筠淇／綜合報導

武漢肺炎（新冠病毒，COVLD-19）疫情延燒，香港累計至今，已有38例確診。香港大學深圳醫院院長盧寵茂表示，「我們的敵人不是武漢，是病毒」，因此決定留在深圳，協助防堵疫情，目前更已有300多名醫護人員簽名，只要有需要，就自願前往湖北支援當地醫院。

據《大公報》報導，新冠肺炎疫情仍處關鍵期，深圳醫院院長盧寵茂在日前與好友的訊息中表示，自己將留在深圳協助防疫，目前還不知道什麼時候可以回到香港，如果返港，也將接受為期14日的檢疫、隔離。

深圳醫院先前就有收治新冠病毒確診患者，且門診與急診室相隔較遠，同時也有專門的醫護人員及設備。因此盧寵茂建議，香港的醫院也可以比照這些做法，一同積極防堵疫情。

盧寵茂日前在受訪時說道，自己很懷念17年前對抗SARS時，有許多醫療人員堅守第一線，主動給予病人協助；目前深圳醫院也已有300多名醫護人員簽名，如果疫情有需要，將自願調往湖北，以支援當地醫院。

▲醫護人員堅守第一線，積極防堵疫情。（圖／路透）

盧寵茂也在接受採訪時喊話，「我們的敵人不是武漢，是病毒」、「中國加油！武漢加油！香港加油！」

香港大學深圳醫院由深圳市政府全額投資，為引進香港大學現代化管理模式的綜合性公立醫院，目前共有2000張床，未來則將增加至3000張，醫院「深港合作」，並有6大診療中心。

6大診療中心包含了生殖醫學及產前診斷中心、腫瘤綜合治療中心、心血管治療中心、骨科與創傷中心、器官移植中心、感染性疾病綜合診療中心，另外更有國際醫療中心，提供先進的醫療服務。該院目前致力於成為一流的現代化醫院，不只發展科研，還積極培養人才。