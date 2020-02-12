宵夜引發的病毒接力！一代病人「1傳8」致17人確診...同事閒聊3mins就中招

▲新冠病毒的傳播能力強，很容易通過聚餐、共同生活、會議、交談等形式傳播。（示意圖／pixabay）

記者蔡儀潔／綜合報導

2019新型冠狀病毒傳染力強大，一名楊姓男子去武漢被傳染後，回到湖南湘中某市成為「一代」病例，隨後造成網狀散播，「四代」病例共17人確診。疾控專家調查發現，這是一起源自宵夜店的病毒接力，涉及2省3市10個縣區，共排查密切接觸者352人。

第1號病例

楊男是這起案例中的「主角」，他1月10日武漢探親，接觸了有類似「感冒」症狀的人。14日回到湖南後，當晚與朋友卿某見面暢聊40多分鐘，隔天晚上忍著頭痛，與另外8個人在一家宵夜店聚餐，到了隔天上午他症狀加重，最後到縣人民醫院就診，並於23日確診。

第2、3、4號病例

從1月20日開始，楊男聚餐的8名朋友中，2號唐某、3號賀某相繼出現發熱、流涕、咽部不適等症狀，22日2人被確診。雖然沒有聚餐，但是與1號病例楊男曾交談40分鐘，並乘私家車的朋友4號卿某，也在22日出現發熱、咳嗽、胸痛等症狀，到醫院就診後，於25日被確認為確診病例。

第5號病例

何某是2號病例唐某的同事，他回憶自己與唐某平時並沒有什麼交往，經反復詢問調查之後，發現他在19日曾與唐某在一場會議前，「有大約3分鐘的交談」。24日中午何某出現高熱症狀，27日確診並隔離治療。

第6、7、8號病例

6號病例唐某志是第1號病例楊男的朋友，也參與了8人聚餐，25日出現咳嗽、乏力等症狀後隨後被確診。7、8號病例伍某和伍某輝楊某的侄子，也參加了聚餐，且此後曾多次與楊某密切接觸，經檢測後27日被確診。

▲2號病例參加工作會議，造成2名同事確診。（示意圖／視覺中國CFP）

第9、10、11、12號病例

第9、12號病例黃某、周某，都是2號病例唐某同系統的同事。經流行病學專家調查發現，19日工作會議上，9號病例和2號病例唐某共同籌備會議而接觸，12號病例與唐某相鄰而坐，近距離接觸，兩人之後接連被確診。

10號病例與2號病例唐某是朋友，18日中午共進午餐接觸，26日出現症狀後去醫院就診，隨後被確診。第11號病例是4號病例卿某的妻子，27日出現不適隨後被確診。

● 第13、14、15、16、17號病例

第13、14號病例為1號病例楊某的同事，多次在工作中密切接觸，兩人於30日被確診。第15號病例是9號病例黃某的妻子，第16和17號病例為5號病例何某的家屬，在醫學隔離觀察中先後被確診。

▲疾病就像一棵野蠻生長的邪惡之樹，不斷將魔爪伸向毫無警覺的人群。（圖／翻攝自三湘都市報）

據《三湘都市報》報導，疾控中心專家介紹說，本次聚集性疫情由一次在夜宵店的聚餐引起，涉及範圍廣，波及人數多，僅1號病例就傳染給了8個人，並且相繼出現三代和四代病例，提示新冠病毒的傳播能力強，很容易通過聚餐、共同生活、會議、交談等形式傳播。

因此，專家再次呼籲廣大公民盡量減少出門，必須外出時一定要做好個人防護，不去空氣不流通、人員密集的場所，並且要記錄好自己的外出路線及接觸人員。