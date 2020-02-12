前疾管局副局長：鑽石公主號成海上火神山　指揮中心有看法

▲前疾管局副局長：鑽石公主號成海上火神山，指揮中心回應了。（圖／達志影像／美聯社）

記者嚴云岑／綜合報導

鑽石公主號遊輪至今已有175人染俗稱「武漢肺炎」的COVID-19，包括一名檢疫人員。前疾管局副局長施文儀在臉書上批評，鑽石公主號幾乎成了「海上的火神山」，若能先徵用另一艘郵輪隔離檢驗陰性者，就能避免交叉感染。被問到對此事看法，中央流行疫情指揮中心應變官莊人祥回應，「施老有很多錦囊妙計，我們不方便多評論。」

施文儀11日在臉書發表「日本—堂堂檢疫大國的沒落？」文章，提到鑽石公主號的新冠疫情將日本是世界檢疫大國的形象破滅殆盡。面對公主號的疫情，日本似乎只能眼睜睜地看新冠疫情在海上船内蔓延一週以上，不僅不敢讓遊客上岸隔離檢疫，也不敢登輪檢疫，做好船内感染控制及遊客的風險評估及管理，讓快樂公主變成海上的火神山，疫情一發不可收拾。

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▲鑽石公主號郵輪。（圖／路透社）

他表示，倘若日本能先租（徵）用另一艘郵輪，充當岸外隔離島的概念，則能將公主號上檢驗陰性之無症狀且低感染風險者移往該船做隔離檢疫，隨時監視健康狀況至潛伏期結束，即可上岸回家，期間若有陽轉個案立即轉往公主號隔離治療，如此一來，就不會讓健康者與帶原者「雞兔同籠」，疏解公主號不見天日及慘遭交叉感染恐懼的隔離壓力。

台灣先前打了「成功的一仗」，讓滿載1079國人的寶瓶星號郵輪，107高風險者檢驗全數陰性，當晚全船下船回家，自主健康管理14天。被問到當時在進行寶瓶星號檢疫時，是否有想到徵用另一艘郵輪當備案？莊人祥回應，他有看到這篇文章，「施老有很多錦囊妙計，我們不便多評論。」