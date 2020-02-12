武漢爆「至少500醫護感染600疑例」　醫生：看見同事感染「被摧毀」士氣低

▲武漢一線防護服數量缺乏。（示意圖／123RF）

記者劉亭／綜合編譯

新型冠狀病毒COVID-19（武漢肺炎）疫情延燒，已有李文亮等醫生過世。目前傳出到1月中旬為止，武漢至少已有500名醫護人員已被感染，使得醫院人手更為不足。

根據香港「南華早報」報導，儘管大陸官方有公布醫護感染個案，但都沒有公開照片，多個醫學來源證實，至少500名醫護人員遭感染新冠病毒，且醫生和護士都被告知，不要對外公開資訊。

對於這項禁令的原因並未對外解釋，但當局一直在努力提升一線醫護人員的士氣，尤其在李文亮醫生過世之後。網路上一張表格也揭露武漢醫護人員的感染規模，上面指出，截至1月中旬已有500例確診個案，另外有600例疑似案例。

▲武漢肺炎在大陸已確診超過4萬病例。（圖／路透社）

一間武漢大型醫院的知情者證實了表格的真實姓。表格上的數字與其他兩名武漢大型醫院內醫生所提供的數據相符。這些感染者包含武漢大學協合醫院和武漢大學人民醫院的100名醫護人員，另外武漢市第一醫院和中南醫院各有50例。

中南醫院的醫生日前在《美國醫學會雜誌》上發表的研究論文說，至少有40名醫務工作者被感染。一位要求匿名的醫生透露，目前的發展已經影響了前線士氣，許多醫護人員看到被感染同事的CT掃描時，感到「被摧毀」身心交瘁，「這也是為什麼我們一直在要求提供更多醫療用品，尤其是防護服」。

一名醫生指出，目前為生病的醫務人員預留的隔離區已經滿了。「我們已經看到太多的同事因為缺乏足夠的保護而生病了。」醫生和醫學專家表示，防護裝備不足，工作時間過長以及對病毒的傳染性缺乏了解是造成大量感染的主要因素。

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