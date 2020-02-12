Google將強制旗下品牌Nest用戶啟用雙重認證　確保帳戶資安

▲Google將要求所有Nest用戶強制啟用雙重身份認證。（圖／取自Google）

記者謝仁傑／綜合報導

根據9TO5Google報導，從今年春天開始，Google將要求旗下智慧家庭用品Nest的全體用戶強制啟用雙重身份認證。若使用者尚未遷移到Google帳戶，Nest將在使用者從新設備登錄時，透過account@nest.com發送六位數的雙重身份驗證代碼，輸入後才允許用戶登錄Nest。

Google今天發佈一篇宣告，在安全方面為Nest使用者新增一些防護，包括在Nest啟用reCAPTCHA企業技術，該技術可檢測嘗試自動攻擊時，並降低得逞的可能性。此安全防護已處於啟動狀態，使用者不必再另外執行任何操作來啟用它。

以上兩項新措施應該能加強Nest帳戶的安全。除此之外，Google還給Nest用戶其他資訊安全性的保護提醒，用戶可以多多參考。



＃ 小心！她變臉比3C升級的速度還快.....

►Google Nest Mini動手玩 出一張嘴就掌控一整個家

►Google Nest Mini上市！只要1,785元、會說中文的Google助理跟你回家

►Amazon Echo仍主導美國智慧音箱市場！市佔率近七成 Google Nest Mini居次