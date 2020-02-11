維護用戶安全及隱私　Chrome將阻擋不安全的下載

▲Google Chrome。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者王曉敏／綜合報導

Google近日宣布，將會逐步限制Chrome瀏覽器下載不安全文件，最出將會對用戶發送「不安全」的下載警告，直到最終完全阻止。

Chrome安全團隊Joe DeBlasio上周四（6日）在Google安全部落格中寫道：「Chrome瀏覽器將逐步確保安全頁面（HTTPS）僅下載安全文件。我們將開始阻止「混合內容下載」即在安全頁面上開始非HTTPS下載。」

不安全下載的文件會威脅用戶的安全和隱私，如攻擊者可將下載不安全的程式換成惡意軟體，有心人士也可藉機存取用戶下載不安全的銀行對帳單。為解決這些風險，Google決定取消對不安全下載的支援。

Google計畫將先對桌機版本（包括Windows、macOS、Chrome OS及Linux）推出限制，以下是Google的計畫：

▲Chrome將阻擋不安全的下載。（圖／取自Google Security Blog）

自4月發布的Chrome 82更新開始，Chrome將開始警告用戶從安全網站下載混合內容的執行檔；在Chrome 83更新後，將阻止用戶下載混和內容的執行檔，並開始針對壓縮檔案啟動警告；在Chrome 84更新後，不安全下載的壓縮檔案也將被禁止，並針對PDF及.doc等檔案發出僅告。最終到Chrome 86更新後，將全面禁止。

「將來，我們希望進一步限制Chrome中不安全的下載，」Joe DeBlasio在部落格中寫道，這也是Google對於全面遷移至HTTPS計畫的一部分。這些警告後續也將出現在Android和iOS版本的Chrome上。