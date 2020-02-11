北醫大仿Google設幸福空間　免費供輕食、無糖飲一年1.2萬員工人次使用

▲北醫大教職員可憑員工免費享用「幸福空間」食品。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

台北醫學大學首創大學之先，比照Google總部Lounge bar規格，打造「幸福空間」，讓北醫大教職員能有互相交流、休憩放鬆的空間，空間寬敞明亮，提供舒適的沙發座椅及免費飲料輕食，有如機場貴賓室，隨時給教職員工享用。

北醫大指出，「幸福空間」位於校園內醫學綜合大樓後棟的16樓，這裡原本是國際會議廳旁的交誼廳及貴賓室。過去因為北醫校地空間不足，一直缺乏適當的場地設立。如今，在北醫張文昌董事長大力支持下，林建煌校長排除萬難，在寸土寸金的信義區校地打造一方「幸福空間」。

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▲ 北醫大「幸福空間」。（圖／台北醫學大學提供）

林建煌表示，在國外許多著名大學企業都設有教職員工的友誼廳（Faculty Lounge bar）供同仁在休閒之餘，互相交流，增進感情，就像一家人。國內也有不少大企業陸續跟進。例如，台灣Google總部就設置一個美侖美奐的Lounge bar。

「剛好那時候我有機會到台灣google總部參訪，回來以後，立即找了李飛鵬副校長等人商討，希望能開闢一個類似google這樣的一個空間」，林建煌說，這個空間就像是機場貴賓室的lounge，但是要比機場的lounge還要更好一點，這就是初始的規劃緣由及想法。

▲▼北醫大「幸福空間」。（圖／記者崔至雲攝）

北醫大幸福空間面積約46坪，視野開闊，設計輕鬆活潑、舒適環境，容納約52個席位，可多人、雙人，也可個人使用，搭配書本閱讀區、健康小點區、咖啡熱飲、飲品冷藏櫃、輕食點心櫃等，在上班時間，全部免費提供給全體員工，只要拿出教職員卡一逼，想吃想喝什麼任教職員選。

▲北醫大「幸福空間」。（圖／台北醫學大學提供）

此外，北醫大指出，在該空間的設備上有個體貼的小巧思。冰箱上層是透明玻璃，下層是用霧面貼紙貼起來做霧面玻璃，主要是因為上面放的是無糖的飲品，透明玻璃一眼方便好取用，含糖飲料就放在下層，巧思背後含義是希望北醫的同仁們大家更重視健康，因為健康是幸福的根源。

台北醫學大學主任秘書施純明表示，雖然學校空間有限，但仍選在綜合大樓後棟16樓設置幸福空間，一年內已累積1.2萬人次到訪，希望藉由這樣的幸福空間，能增加員工的向心力。

