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Google首頁用天燈祈福元宵節 愛爾蘭大選引發關注

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特約記者洪聖壹／綜合報導

今天是農曆正月15日，也就是「元宵節」，俗稱「小過年」。Google首頁上特別繪製了Google塗鴉（Google Doodle）來提醒用戶，仔細一看，不管是背景還是Google字樣，上面都特別使用具有特別祈福意義的「天燈」來呈現，別具風味。

Google Doodle是Chrome開發團隊為慶祝節日、紀念日、成就以及紀念傑出人物等而對Google首頁商標所製作的一些特殊變化。

農曆正月15日是農曆新年的第一個月圓之夜，是祭月、賞月的日子，也象徵著春天的到來，對東方人來說，「圓」有「團圓」、「圓滿之意」是個深具意義的一天，因此這一天又俗稱「小過年」，元宵節的傳統習俗包括「猜燈謎」、「看花燈」、「吃元宵」，台灣有些地區會用燒王船、放天燈、燃蜂炮等儀式來祈福。

在日本稱元宵節上元節（じょうげん）、小正月（こしょうがつ），多數廟宇舉行稱為歲德燒（どんど焼き）的火祭，用於祭祀年神，祈求豐收，當地也會舉辦燈會，吃紅豆粥。在越南，這一天大家會一起去寺廟祈福，一起吃團圓粥。至於韓國也叫這一天是元宵節（원소），或是正月賞月節（정월대보름），這一天大家會剝花生與核桃以保佑身體健康，並喝清酒來祈求新的一年會聽到接連不斷的好消息。

記者查看今年的元宵節Google Doodle地圖，除了台灣之外，並未在韓國、日本的Google首頁做更新，反而是在德國、澳洲、古巴、瑞典、加拿大、冰島、紐西蘭等地放置，估計是為了當地的僑胞所做的更新，中國大陸則因尚未開放Google服務，因此這個Doodle並未在中國地圖呈現。

順帶一提的是，這一天也是愛爾蘭大選日，由本身是同性戀、強調婚姻平等的Varadkar，以及擁有許多政治資源，民意排行第二的Fianna Fail 領導人Micheál Martin，對上強支持脫歐的Sinn Fein，相關選舉結果將左右愛爾蘭是否在英國之後脫離歐盟的命運。

元宵節雖然是一個象徵團圓的日子，然而受到武漢肺炎影響，各地針對元宵節活動的舉辦還是傾向低調，《ETtoday新聞雲》祝願所有讀者平安、健康，並且共同宣導勤洗手、多喝熱水、多運動，一有相關症狀，還請主動通報、避免接觸傳染。

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