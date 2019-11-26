Google Nest Mini上市！只要1,785元、會說中文的Google助理跟你回家

▲Google Nest Mini上市。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

Google今（26）日宣布，會說中文的Google Nest智慧音箱首度在台販售，這是繼去年會說中文的Google助理全球首發後，台灣再度成為中文版在智慧音箱裝置上線的第一站，售價為1,785元，並推出「粉炭白」、「石墨黑」兩色提供消費者選擇。

值得注意的是，一直以來Google助理因為只有女聲，因此被大家暱稱為「Google小姐」，而這次中文版的Google助理特別新增了「Google先生」的聲音，讓使用者可以依據個人喜好選擇，讓Google助理以不同聲音提供協助。

除了Google助理所有智慧功能外，Nest Mini也提供如MyMusic、Spotify、Netflix等受使用者喜愛的合作夥伴服務。使用者在家可隨時播放最愛的歌曲，或是追最新影集劇情，輕鬆在家享受專屬娛樂時光。

此外，Nest Mini也可與D-Link、LG、Phillips Hue、大同、小米和Yeelight等 3,500個品牌，推出的30,000款智慧型裝置搭配使用，以Nest Mini為核心，家中的照明、插座、空調、掃地機器人、除濕機、空氣清淨機、洗衣機、乾衣機等家電，都能透過連線以語音指令操作，實現智慧家庭生活。

▼Nest Mini可與D-Link、LG、Phillips Hue、大同、小米和Yeelight等 3,500個品牌，推出的30,000款智慧型裝置搭配使用。（圖／記者邱倢芯攝）

除了支援繁體中文，Nest Mini也針對台灣使用者的語言習慣，提供各項智慧語音功能與服務。不論是播放音樂、設定提醒事項、聽新聞內容，或是開啟電燈、啟動掃地機器人都無須動手，只要下達語音指令，就能輕鬆完成居家生活大小事。透過Voice Match功能，Nest Mini還可以聽聲辨人，最多支援6位不同的使用者，提供每個家庭成員個人化的專屬服務和資訊。

為了更貼近家中環境的使用需求，Nest Mini增添了第三個麥克風，能根據環境狀況，動態調整音量，即使周遭吵雜也能清楚接收到指令。例如詢問天氣時，若洗衣機正好在運轉，Google助理會用更大的音量回應。Nest Mini還能協助家庭成員養成良好數位習慣，若家中有小孩，透過Family Link應用程式替未滿13歲的孩童建立及管理帳戶，家長可以與小孩一同在網路世界裡探索、學習，滿足孩子的好奇心之餘，家長也能擁有適當的管理和掌握。