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前外交官指菲律賓向來親中　籲國人給駐外單位時間處理

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▲▼菲律賓禁台人入境，旅客滯留候機室。（圖／民眾提供）

▲菲律賓禁台人入境，旅客在候機室空等。（圖／民眾提供）

記者黃巈禾／台北報導

為防疫武漢肺炎（新冠病毒，COVlD-19），菲律賓基於「一個中國」原則拒絕任何直接來自中、港、澳、台4地的訪客入境，除了持有菲律賓護照或永久居留權者。對此，前外交官劉仕傑認為，菲律賓向來親中，這是一個長期的國際政治現實，也會增加我國交涉的難度，呼籲國人再給駐外單位時間處理。

對於菲律賓禁止台灣入境，劉仕傑11日在臉書指出，這是政治事件，與廣大興案不同，廣大興案我國漁民遇害，是一起國際司法案件，政治事件與司法案件，各有各的處理方式；事情剛發生，給駐外單位一點時間進行外交交涉，國內輿情的興風波浪，不見得有助益，台灣政府的回應及反制方式，須顧及比例性及一致性原則。

劉仕傑提到，回應分許多層級，可透過駐館表達抗議、召回大使（代表）、縮減外籍移工輸入輸入配額、限縮菲籍人民來台旅遊數量，也包括有人建議的取消菲國來台免簽，但不管政府決定以何種方式回應，都要思考一件事，若下一個國家也禁止我國人入境或取消我國航班，那是不是要以衡平原則比照反制？

劉仕傑認為，若台灣政府最後決定取消菲國來台免簽，那前陣子在吵的義大利，要不要比照辦理？難不成要取消歐盟公民來台免簽？可以理解國人的憤怒，畢竟宿霧及長灘島是國人旅遊勝地，菲律賓也有許多台灣僑胞。

劉仕傑呼籲，憾事既然已發生，請給駐外單位一些時間處理，該如何反制應該要回歸外交專業考量，而非意氣用事；另外，「菲律賓向來親中，這是一個長期的國際政治現實。這也會增加我國交涉的難度」。

最後，劉仕傑說，持平而論，新南向政策當然有檢討的空間，但面對這起菲律賓事件，希望國人不要因為對東南亞國家的隱性歧視，而有「以強欺弱」的情緒，武漢肺炎疫情還要再持續一陣子，類似的狀況很可能還會發生。

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