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Galaxy Z Flip藝術款選擇　發表會同步推出Thom Browne聯名款

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▲▼Galaxy Z Flip Thom Browne聯名款。（圖／翻攝自三星美國官網）

▲Galaxy Z Flip Thom Browne聯名款。（圖／翻攝自三星美國官網）

記者邱倢芯／台北報導

三星電子於稍早推出了最新摺疊手機Galaxy Z Flip，這款採用新摺疊方式的手機，同步於發表會中推出Galaxy Z Flip Thom Browne聯名款。

事實上，這次三星針對Galaxy Z Flip推出了頑美黑與頑美紫，以及特殊色金色三種選擇；不過三星為了讓藝術與科技激盪出火花，因此特別與Thom Browne合作推出聯名款。

這款聯名款手機將會擁有限定配色礫石灰，是為復刻Thom Browne在伸展台上的經典不敗色系。該特別版本亦隨盒附贈客製設計的Galaxy Buds+和Galaxy Watch Active2，不過官方目前尚未公佈售價。

▼Galaxy Z Flip特別版本將隨盒附贈客製設計的Galaxy Buds+。（圖／翻攝自三星美國官網）

▲▼Galaxy Z Flip Thom Browne聯名款。（圖／翻攝自三星美國官網）

聯名款的Galaxy Z Flip將會擁有磨砂霧面質感設計的玻璃機身，而灰色皮革手機殼設計則源自經典Longwing雕花鞋，中間則以Thom Browne 最具代表的品牌色系作為裝飾。開、關機時，螢幕將出現Thom Browne向中世紀辦公室美學致敬的標誌性三色條紋；而以古典字體呈現的應用程式圖示，則呼應Thom Browne元素的一致性。

Galaxy Z Flip聲音提示如螢幕輸入鍵盤、類比電話鈴聲、大理石地板發出的踏步聲，為Galaxy Z Flip帶來獨特的音效配樂；最後，客製化的Thom Browne桌布，緊密串連起所有的使用體驗。

限量聯名款將於特定市場推出，自2月14日起，將於Samsung.com、Thombrowne.com、Mr.Porter.com和Net-a-Porter.com開放預購，預計3月正式上市。

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