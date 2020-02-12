入境全面寫健康聲明卡、陸配子女有條件來台！港澳、新加坡、泰國旅遊警告提升

▲中央流行疫情指揮中心說明最新防疫措施。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（11）日宣布防疫新措施，除了提升港澳（第三級）、新加坡（二級）、泰國（一級）旅遊警告，陸配子女也有條件來台、符合6類事由的在台中國大陸人士可申請延長停留期限。陸委會強調，陸配子女必須符合原本長期在台生活、未成年和大陸沒有親人照顧等條件，才可提出專案申請，且須通過審查。

指揮中心指揮官陳時中說明，香港已出現無明顯感染源的社區傳播及群聚，新加坡超過一半確診病例為當地感染且出現第三波傳染，泰國也已出現未確定感染源個案及第三波傳染，但卻未對來自中國大陸旅客採取相關入境管制或檢疫措施，因此基於防疫安全，即日起提升港澳旅遊第三級警告，新加坡第二級警示(Alert)，泰國則是第一級注意。

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而在中國大陸入境管制方面，陸委會主委陳明通指出，因應目前疫情發展，基於防疫、減少人員移動風險，針對中國大陸人出入境管制採取2項措施，第一是以商務履約、跨國企業內部調動、投資經營管理、駐點服務、團聚及短期探親等6類事由，已經在台停留的中國大陸人士，可申請延長停留期限，得專案逐次核給15天。

▲即日起所有入境旅客都須填寫健康聲明卡。（圖／記者洪巧藍攝）

在陸配子女方面，有長期居留證或長期探親證的陸配子女，若符合「未成年、在大陸沒有親人照顧」兩項條件，基於人道考量，可提出專案申請，經過核准才可入境，但入境後一樣須居家檢疫14天。

另外，為提升邊境檢疫措施，即日起非中港澳所有入境航班旅客均需填報「入境健康聲明書」，並應據實填寫入境前14天內，是否前往中港澳等流行地區旅遊史、接觸史，如有填寫不實或其他拒絕、規避、妨礙，依法最高將處15萬元罰鍰；至於中港澳入境航班旅客則維持填報「入境健康聲明暨居家檢疫通知書」，且於入境14日內應配合居家檢疫措施。