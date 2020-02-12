台青寫歌《陪你等天晴》　送暖武漢盼抗疫者「不再孤單」

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記者陳政錄／台北報導

「再等一下，彩虹出現就天晴。」面對新型冠狀病毒肺炎疫情，許多西進發展的台青紛紛付出行動送暖，其中「90後」女台青宋彤來自高雄，是一名音樂劇表演者，她在年初三寫了歌曲《陪你等天晴》，希望透過音樂的力量為武漢加油，更替每個防疫勇者打氣「讓他們知道他們並不孤單。」

▲江蘇台青宋彤在眾劇團音樂創作公司擔任創作者、表演者。（圖／受訪者提供）

宋彤是眾劇團音樂創作公司的一位表演者、創作者，2018年在江蘇常州註冊工作室，和來自兩岸三地的團隊編排音樂劇《鄉愁》、《家書-爸爸的信》，於大陸上海、深圳、等地每年上百場巡演備受好評。

回憶寫歌當晚的心情，宋彤在接受《ETtoday新聞雲》採訪時坦言，從2019邁入2020時，她對一整年的開始充滿期待，沒想到新年伊始，世界上卻發生了很多不美好的事情、包括澳洲火災、武漢的新型冠狀病毒肺炎疫情。

▲宋彤希望透過歌曲，替武漢跟所有抗疫人員加油打氣。（圖／受訪者提供）

「可能是我的同理心過度氾濫吧。」宋彤說，雖然她過年前就回到台灣，但每天看著新聞報導、社群軟體朋友圈上的訊息，有太多人無法回家過年，心情卻是越來越沉重，「好像連說一聲新年快樂都沒辦法開心起來」；因此，她索性透過音樂，寫歌抒發情感，並在分享給團隊導演謝念華後，決定錄製成歌為武漢送暖，也替不管是在大陸、在台灣等各個地方的醫護人員加油打氣。

宋彤說，「但願我們能做一點事情，讓他們覺得他們不是孤單的。」因此劇團以公益性質的角度出發，集合7到8人的團隊從錄音到剪輯，完成歌曲《陪你等天晴》，於近日在社群平台上分享，也盼發揮拋磚引玉的功能，讓更多人參與、關心這件事情。

從2017年起就隨著台灣音樂劇團到大陸各地巡演，宋彤曾於2018年親自到過武漢演出，第一次親眼看到課本裡的長江、黃鶴樓時讓她印象深刻，因此當疫情爆發，網路上充滿負面輿論，感觸特別深刻。她分享，有位當年在武漢認識的音樂人朋友，雖然每天在家隔離，但也和她一樣透過寫歌，在朋友圈散發正常量，相當觸動人心。

因此宋彤在《陪你等天晴》的歌詞中寫下：「我知道這痛你忍住不喊，你不用說話，不要害怕，我會一直一直在這裡。為你蓋一座城堡，為你擋住烏雲，再等一下，彩虹出現就天晴。」希望在負面情緒的包圍中，帶來一點點的溫暖，對雨過天晴抱有期盼。