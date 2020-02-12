另一半是這3個星座？愛跟前任比較又超容易爆氣　情史問題請小心回答

▲有些人對另一半過去的情史完全不在乎，但也有些人非常在意，常常忍不住就愛跟前任比較。（圖／翻攝自PAKUTASO）

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過去的愛情對某些人來說有如過眼雲煙，也有人刻骨銘心，但不論哪一種，要是遇上現在的另一半非常在意過去的情史，有事沒事就拿以前的事來吵，那可真是會搞得人精神快崩潰。《星座好朋友》整理分析十二星座看待另一半過去情史的反應，有的毫不在意，有的明明在意卻悶在心裡不說，其實這些都是愛的表現，選擇包容和體諒並且愛在當下，才是最重要的事。

牡羊座、獅子座、射手座：除了在意還會想比較，最後惱羞成怒！

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這組星座平常根本不記得有前任這號角色，但一旦提起這個話題，那可得要好好應對，因為他們一提到前任就會開始想比較，心裡轉的都是「是我比較好還是前任比較好」的念頭，要是另一半真的仔細比較起來，他們絕對惱羞成怒開始吵架，還會氣到口不擇言要另一半回去找前任算了！雖然是他們先跟前任比較的，但身為最懂他們的另一半還是好好認真回答，別讓生活多了不必要的爭吵。

金牛座、處女座、魔羯座：會在意，但都選擇悶在心裡……

這組星座會在意另一半的過去，這是因為他們想了解另一半的過往、曾受過怎麼樣的傷，他們雖然在意，但會選擇悶在心裡不說出口，因為他們明白過去都過去了，現在的另一半才是最重要，還不如把思想都放在另一半身上，所以只要另一半沒想開口說，就算他們再怎麼想知道，也不會主動開口問。

雙子座、天秤座、水瓶座：不在意，因為現在和未來，是我的就好。

這三個星座的人就是超豁達、看得開，他們喜歡往前看，所以對於另一半過去情史完完全全不在意，「為甚麼還要想過去呢？知道後的意義又在哪？」這是他們心中的想法，對於沒意義的事他們不關心，反而更想知道另一半將來想生幾個？要不要養貓養狗？買哪裡的房子或買什麼車？他們只想要另一半的現在和未來都是他的就好了！

巨蟹座、天蠍座、雙魚座：會在意，而且會愛得很小心翼翼。

這組星座就是太容易胡思亂想，所以關於另一半過去的情史，要是讓他們看見相關的物品或人，內心小劇場馬上爆炸！會耐不住性子想問另一半所有細節，非常渴望知道是怎麼跟前任分手？為什麼分手？是誰做了什麼對不起對方的事嗎？當他們一旦知道另一半的過去之後，反而會開始愛得很小心翼翼，因為他們不想也變成「前任」，所以針對那些導致失敗的細節都不放過，會愛得很戰戰兢兢，甚至會開始後悔「早知道就不要問」！