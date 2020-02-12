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一見鍾情或日久生情？12星座愛火燃燒速度　雙子只要一個眼神、處女慢煲2年

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▲▼星座,愛情。（圖／翻攝自PAKUTASO）

▲好喜歡對方卻抓不準對方的愛情頻率，老是在猜心好苦惱，不如參考12星座墜入情網的速度，順利攻克他的心。（圖／翻攝自PAKUTASO）

記者張芳瑜／綜合報導

有的人就像電影主角一樣，只是一個眼神交會就愛上對方，願意為了對方奮不顧身、付出所有，也有人的愛情像是涓涓細水，需要時間慢慢累積，而有些人的愛來得快去得也快，有人則是交出了心就想要走到最後。關於愛情一直都是一種唯有自己才能真正明白的感受，但處於曖昧期的人們，總是忍不住猜想對方愛上自己了沒？《星座好朋友》整理出12星座的愛火燃燒速度，不妨當做參考值看看吧。

牡羊座：1週左右

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牡羊座的人簡單又直接，他們像個小孩一樣，碰到愛情就是喜歡一股腦地衝衝衝，雖然這能給自己和對方一個爽快，但卻有個小缺點，那就是他們沒有一個猶豫期來好好審視自己的心，所以很可能搞不清楚到底是愛還是錯覺，而誤傷了一段關係。

金牛座：1年左右

金牛座一直都是對待愛情很嚴肅的人，觀察期很長的他們，不覺得隨便戀愛是可行的事，所以在感情方面會保持理智，不過這其實是因為他們不想要自己在愛情裡面受傷才會這樣想的，如果追求者釋出的愛意，讓他們認為在這段感情中會得到幸福，那考慮的時間可是比一年還快喔！

雙子座：一個眼神的時間

雙子座對於愛情非常憑感覺，只要給他一個眼神，讓他覺得「就是這個！」感覺對了，那麼什麼話都無需再多說，雙子完全可以馬上愛得轟轟烈烈，也不會去考慮其他問題。

巨蟹座：不少於半年

巨蟹座因為受到現實世界的消磨，對偶像劇情節不抱期待，失去了當初年少輕狂的衝動，對於他們來說，每一段愛戀都想要和對方牽手走到最後，以結婚為前提交往，所以他們不會倉卒決定，考慮期是不會少於半年的。

獅子座：1個月

獅子座會在一個月之中，好好觀察對方的才華、能力、個性等條件，看看這個人是不是一個可以讓他放下獅子盛氣凌人態度的對象，其實獅子座沒有那麼難搞，如果可以吸引到他們，也可能不用一個月，就能感受到他們的愛意了。

處女座：2年左右

對待愛情十分理性跟冷靜的處女座，就算已經動心、有好感，他們的內心也還是忐忑不安，他們會懷疑，要是對方給的比不上自己付出的，那這樣投入去愛是不是就太不值得？這樣子的處女座，需要花很久的時間來確認對方的愛，以及自己的心。

天秤座：3至5天

通常本身外在條件就很不錯的天秤座，很容易被一個人的外貌吸引，所以他們不一定需要確認對方的內心，是不是也像外表看到的那樣，只要外在符合他們的審美標準就好。謹慎一點的天秤，可能會打聽對方在外面的風聲，如果是人人誇的話，那離在一起的日子就不遠了！

天蠍座：3個月左右

水象星座的天蠍座本身就很聰明、善用心機，所以他們也很容易被同樣神秘又性感的人吸引，儘管天蠍害怕在愛情裡受傷，但只要對方給出一個讓人猜不透又迷人眼神，就可以勾引到他們，再讓他們考慮一會兒、相處一下，基本上就上鉤了。

射手座：10分鐘

射手座的人善於社交、朋友多，認識異性的比例也比其他人高，再加上他們特別喜歡照顧身邊的異性朋友，喜歡給人一種友善親和的感覺，自然會有異性主動靠近，而樂天的他們，對於好看的臉蛋是沒有抵抗力的，所以不出十分鐘就能愛上一個人。

魔羯座：8個月左右

身為工作狂的魔羯座，如果對一個人有好感，就會啟動各種精密計算的模式，盤算兩人適不適合，因為魔羯會很崇拜比他能力還好的對象，所以這計算是需要一些時間的，在這段期間拚命展現能力準沒錯！

水瓶座：可能半天也可能半年

水瓶座是嚴重的外貌協會，如果外型完全是他的菜，半天就足夠投入愛情當中，但如果不是他們的菜的話，水瓶是喜歡跟他們有相同靈魂的人，所以要是話題上都很合、聊得來，大概聊個半年也是能讓他們愛上的。

雙魚座：幾個小時

多情的雙魚座很輕易地就會喜歡上一個人，不過他們還是會在這一個小時內，審視自己對於這份喜歡的心是怎麼回事，心思細膩的雙魚，一小時心裡的想法就已千迴百轉，當他們只要確認了之後，就會奮不顧身地愛下去！

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