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適時給糖吃會對你更好！天蠍需要補給　射手可望成為完美情人

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▲▼星座,讚美,情人節。（圖／翻攝自PEXELS）

▲在感情中適度讚美對方很重要，也是增進感情的方式。（圖／翻攝自PEXELS，下同）

記者張惠媛／綜合報導

大家都喜歡被讚美，感情中適時讚美對方更是讓維繫關係的良方，不過有些人在經常被讚美之後就會越來越自以為是，有些人卻會記住被讚美的感覺，也會因此而力求更好的表現！《星座好朋友》整理了5個很需要讚美的星座男，想要讓他們對你更好，就要適時給糖吃，他們會心甘情願為你付出一切。情人節快到了，就用這招增進感情。

第五名：天蠍男

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天蠍座對待愛情的態度很直接，非黑即白、沒有模糊空間，他們認為愛一個人就是要全心全意對你好，而對方的表揚就像是他們的補給，獲得表揚就會產生「補血」效果，給他越多讚美，他的戰鬥力就會越強，所以在感情中對方的態度非常關鍵，一定要讓天蠍感覺到你對他的重視跟滿滿的愛。

▲▼星座,讚美,情人節。（圖／翻攝自PEXELS）

第四名：巨蟹男

心思細膩的巨蟹男時常充滿不安感，在愛情裡比較沒有安全感，所以很需要另一半的肯定，適度給予讚美，讓巨蟹男增強信心，做起事情來也會更有自信，不會一直瞻前顧後，尤其是他們會想著「這個驚喜你一定會喜歡」而對你更好。

第三名：雙魚男

骨子裡充滿浪漫基因的雙魚男，很享受跟另一半你儂我儂的滋味，當然喜歡對方對他示好或是給予讚美，這會讓雙魚男的愛瞬間超標，也會因為你的喜好而改掉自己的缺點，但是對待雙魚男千萬要以讚美代替責備，過度責備他們，只會讓他們想到不好的地方去。

第二名：摩羯男

摩羯座喜歡追求實在的事物，付出也希望有回報，他們很願意為工作付出，但如果在工作上有所突破，就會希望能獲得嘉獎來讓自己知道努力是有用的，所以他們也很需要女友的肯定，如果適時給他讚美，對摩羯男來說比什麼都暖。

▲▼星座,讚美,情人節。（圖／翻攝自PEXELS）

第一名：射手男

射手男完全就是一個童心未泯的小男孩，像小孩子一樣的他們其實很期待獲得女友的表揚，如果他們用心製造驚喜，女友表現出超開心超感動的樣子，那麼射手男就會更加努力地想方設法，製造更多浪漫的驚喜。人人都說射手熱愛自由難駕馭，只要在對的時候給他們糖吃，那麼你就能駕馭射手男，讓他慢慢成為你的完美情人。

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