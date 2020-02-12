越要越得不到！超淡定什麼都不求反而大豐收　一切隨緣的佛系星座TOP3

▲有時候越想要一樣東西，越要保持佛系呼吸，一切隨緣反而容易成為贏家。（圖／翻攝自PEXELS，下同）



記者張惠媛／綜合報導

人生在世，常感覺自己擁有無止境的慾望，想要的總是比得到的更多，人外有人天外有天，無論如何都能找到更值得羨慕的人，但你爭我奪總是讓人覺得厭煩，難道就不能順其自然嗎？有些人看起來無欲無求，幸福感卻不減，有時候什麼都不求的人反而得到更多，《星座好朋友》告訴你，哪些星座內建佛系基因，總是一切隨緣卻成為大贏家。

第三名：天秤座

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天秤可說是十二星座中最優（ㄩㄥ）雅（ㄌㄢˇ）的星座了，秤子們有自己的生活哲學，喜歡照自己的步調前進，旁人催不得、他們也聽不進，總是維持一慣的優雅模式，這樣的生活態度用在做人處事上，就成了不吵不鬧、不爭不搶的性格，也不容易得罪別人，也因此天秤無論身處什麼樣的場域，都一樣討人喜歡。

第二名：金牛座

金牛座做人處事淡然，看起來文風不動、安靜寡言，通常只專注在自己喜歡的事情上，如果不要影響到他，他對其他事情可是漠不關心、甚至充耳不聞。但金牛其實上進心很強，也很有野心，只是平常不會表現出來，就算他的想法跟你不同，也不喜歡花時間爭論，很多時候寧可直接用結果來證明一切。

第一名：水瓶座

十二星座的佛系代表非水瓶座莫屬，他整個人都具有一種超脫世俗的氣質，無論什麼事情在他眼裡都能處之泰然，也不喜歡對別人指手畫腳，更不會去干涉他人。他們當然是有好勝心的，只是他們比較的對象是自己，一次一次超越自己的極限，對水瓶來說就是最得意的事，至於其他人怎麼看，他們一點也不在乎。這種順其自然的人生態度，反而讓水瓶座意外得到更多收穫，因為他們不會緊盯一個目標不放，更會看見其他人都不曾注意的風景。