房間1週沒打掃、設醫療窗口！鑽石公主號隔離客組自救會　手寫信提6大要求

▲鑽石公主號隔離旅客手寫信提6大要求。（圖／翻攝自livedoor、達志影像／美聯社）

記者蔡玟君／綜合報導

目前停靠於橫濱港的「鑽石公主號」，船上旅客與船員已進入隔離第9天，目前船上共有135人確診感染武漢肺炎。隨著隔離時間越長，除了影響旅客心理狀態，居住環境也越來越糟，有隔離旅客近日透過厚勞省横濱檢疫所提出6大要求，指出房間已有超過一週沒打掃，希望能盡快改善環境與設置醫療窗口。





▲目前停在橫濱港的鑽石公主號。（圖／達志影像／美聯社）

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綜合日本媒體報導，目前約30名船內隔離乘客自組成「鑽石公主號船內隔離生活者支援緊急聯絡小組」，由於房間內沒有電腦，因此推派代表利用手寫信提出6大要求，並轉交給厚勞省横濱檢疫所，希望能盡快改善船內越來越惡化的生活環境。

船上隔離者指出，客房內已有超過1個禮拜沒有打掃，也沒更換床單等寢具用品，希望能盡快改善生活環境。請求中也指出，船上醫療資源不足，無法應付健康惡化的旅客身體情況，甚至直接不處理，希望盡快能組織專門醫療團隊作為醫療對應窗口。

▲鑽石公主號船上超過3700名旅客與船員仍在隔離中。（圖／達志影像／美聯社）

由於船上有超過6成旅客為高齡族群，因此旅客透過手寫信希望能設有專門窗口，能為船上高齡族群、身心障礙者設有專門窗口；此外，並不是所有旅客都有使用社群軟體，最新資訊取得困難，希望能適時向旅客發布最新訊息。

鑽石公主號船上隔離旅客6大要求

1.客房已有超過一個禮拜沒有寢具更換、房間打掃，希望盡快改善生活環境。

2.隨著隔離生活越來越長，影響乘客健康，但船上醫療資源不足，希望可以派遣醫療專家、護理師、保健師等。

3.雖然每天都有新的確診病患，但船上極少對旅客更新最新進度，造成很多人不安感越來越大，許多人都是依靠船上廣播與媒體新聞更新消息，希望能適當提供最新情報。

4.船上針對旅客每日需求雖然有設置服務中心，但經常放棄回應，或當有重症患者情況也放置不處理，希望可以設置新的需求對應窗口，並配置專門保健師。

5.目前船上只針對武漢肺炎患者優先對應，對於高齡族群、身心障礙者的對應非常被動。

6.希望能盡速設置窗口隨時對應所有人的需求。