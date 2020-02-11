因應武漢肺炎疫情　屏基：有中港澳旅遊史非看診民眾不得進入醫院

▲因應2019新型冠狀病毒疫情，2月11日起，民眾進入屏基需刷健保卡、身分證、、駕照、居留證，確認是否有中港澳旅遊史。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

因應2019新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情，今天2月11日起，民眾進入屏東基督教醫院，必須先刷健保卡、身分證、駕照、居留證等其中一項證件，確認是否有中港澳旅遊史，有旅遊史非看診民眾不可進入醫院，看診者則至急診戶外分流看診，全力防堵疫情。

▲▼屏基體貼員工提供托兒措施。

另屏東縣各高級中等（含）以下學校2019學年度第二學期開學日原訂是今天11日，配合防疫，縣府教育局先前已宣佈延後至2月25日開學，有的上班族的家長擔心這段期間孩子的上學等問題。

屏基體貼員工，特別提供員工托兒措施，今天起到24日，提供大連路「聚樂部」給員工6歲至12歲孩子上課使用，上午上美語教學、下午體適能、桌遊，僅收午餐費，其餘全部免費，讓員工感到很窩心。

屏基表示，因應2019新型冠狀病毒疫情，今天起到該醫院，必須先刷健保卡、身分證、駕照、居留證等證件中的一項證件，確認14天內是否有中港澳旅遊史（例如今天是2月11日，凡1月29日之後去過者），如果有去過要看病，就得從急診入院看診；如果有且只是要到醫院探望病人等行為，則禁止進入。

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