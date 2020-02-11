科技業者刊廣告龜山島做防疫專區　「龜山島主」：想得太多太天真！

▲高雄陳姓科技業者11日在工商時報刊頭版半版廣告，建議政府將龜山島建設成防疫專區。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

武漢疫情延燒，高雄陳姓科技業者在工商時報頭版刊半版廣告，建議政府將龜山島建設成防疫專區，這樣可以保護本土安全及疫情決戰境外，為數萬想要回國避難的國人，爭取一個可以立足之地。此事，被外傳稱「龜山島主」的東北角風管處駐衛警隊長許源豊說，想得太多，太天真！「它是生態島，生態島也不適合有現代化的設施」。

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▲被科技業者，建議政府建設成防疫專區的龜山島。（圖／東北角風管處提供）

管理龜山島36年的東北角風管處駐衛警隊長許源豊表示，龜山島上面連住的地方都沒有，水電不足，也沒有自有水源，沒有海水淡化，只有3棟建築物，是以前的國小、營區，都是海砂屋，島上是用發電機，條件不足，包括衛生、物品、物資，都沒那麼簡單，龜山島也沒有衛生所與基本醫療設施。

許源豊說，龜山島開放遊客登島已經20年，到現在都沒辦法解決水電問題，水用的都是礦泉水，洗手間則是用龜尾湖的半鹹水，絕對沒辦法在短期內完成（指防疫專區），現在龜山島1天開放1千8百人，分4時段，同一時段最多只能4百50人。

最重要的是龜山島是生態島，生態島也不適合有現代化的設施，包括上面的設施多用現地物料去做，另，以現在島有兩個碼頭為例，也受海象、風浪影響，超過1百噸以上的船隻就無法停靠。

所以有人建議政府將龜山島建設成防疫專，「真的想得太天真，也很難對宜蘭人交代」，因為龜山島是宜蘭精神象徵，也是一個地標，龜山島在2015年列為世界最酷的12座島之一，開放觀光20年，每年有12萬登島人次，加上賞鯨有20萬人次以上，帶動周邊觀光產值2.1億元，是宜蘭與東北角風管處的金雞母。

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