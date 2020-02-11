口罩產量提升！蔡英文要讓第一線醫療人員夠用　網友：辛苦了

▲蔡英文臉書談口罩。（圖／翻攝蔡英文臉書）

記者黃巈禾／台北報導

因應武漢肺炎，台灣製造的口罩產量提升，來到每日420萬個醫用口罩，總統蔡英文11日表示，要讓第一線的醫療人員有充足的口罩使用。該文發布30分鐘以內，就有上百網友紛紛留言，「謝謝所有防疫人員！」、「謝謝有在做事的政府！」

蔡英文表示，感謝願意配合政府日以繼夜三班生產的廠商與生產線人員，以及支援生產線的國軍；也要感謝經濟部同仁的努力協調廠商以及機械業者，讓原本要建置半年的產線，能夠在一個月內就完工；即日起，醫療院所的口罩配送量會倍增，提高到每天170萬，讓各個醫院庫存量達到15天以上。



蔡英文強調，他們的想法很簡單，防疫是長期抗戰，必須優先讓第一線的醫療人員都有充足的口罩可以使用，防疫的非常時期，全民一條心，團結就能發揮最大的力量，一起度過難關。政府會繼續努力，守護國人的健康。

貼文一出，網友紛紛留言「謝謝所有防疫人員！真的很感謝大家的辛勞！以後不要再靠進口口罩！支持以後只用台灣製口罩！」、「希望是真的，拜託給醫院的醫護人員更多的保護」、「贊成口罩先配給醫護人員，感謝政府把關守護臺灣，辛苦你們了，台灣有你們真好」、「謝謝製造口罩人員辛苦和防疫第一線人員非常感謝你們」、「對生產口罩的所有人，跟您們說聲謝謝，辛苦了」