北投男傳LINE狂撩「我有發春的跡象」：舒服一下！上班直接大膽摸臀　她嚇壞

▲阿宏傳訊息騷擾花花的行徑，已經造成花花的困擾。（圖／示意圖，無關本案／免費圖庫Pixabay）

記者劉昌松、林昱萱／台北報導

台北市一名男子「阿宏」（化名）被控對女子「花花」（化名）性騷擾，還多次傳帶有性暗示意味的訊息給對方，誇張的行徑讓花花相當難以接受，氣得一狀告上法院。對此，士林地院審理後，判阿宏應賠償花花新台幣6萬元。

判決指出，花花主張自己受雇於阿宏，因此在對方位於北投的家中，從事研發撞球桿皮頭、連絡廠商、經營皮頭銷售及推廣業務等相關事務，怎料阿宏卻未經過她的同意，於工作中強行擁抱、親吻、襲臀，甚至還多次傳送有性暗示的訊息給她，「現在過來、姦殺」、「打一炮抵銷」、「在培養打炮的情緒」、「明天早點來，我們舒服一下」、「來要跟我打砲」、「我有發春的跡象」，行徑相當誇張。

對此，阿宏則辯稱，與花花是合作而非雇傭關係，且並沒有性騷擾對方，對話內容都只是在開玩笑，兩人之間的肢體碰觸也是在玩與打鬧，並不是性騷擾。阿宏也表示，花花離職後，他就沒有再找過對方，反倒是花花還曾經表示要再回來工作，因此認為對方根本不是因為性騷擾而離職，且花花還在事隔已久之後才提告，明顯不合常理。

對此，法官勘驗對話紀錄後發現，對於阿宏的騷擾簡訊，花花都有嚴正拒絕，可見阿宏的證詞不足採信，因此判他應賠償花花6萬元。另外，關於肢體性騷擾方面，雖然有證人證稱，曾經見過阿宏觸摸花花臀部，但僅依至證人的證詞無法得知阿宏的行為是否是趁花花不及抗拒、或違反意願所為，難認阿宏此部分有性騷擾意圖，因此花花據此請求賠償損害，尚屬無據。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

在弟弟的婚禮上初遇...人妻約摩鐵激情！小王酣戰後扯辯：醒來內褲就被脫了

影／她亂傳原料轉做口罩！釀「衛生紙之亂2.0」 被逮後身分曝光：賣衛生用品