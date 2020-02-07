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獨／手插口袋摸Show Girl臀部　惡狼隔褲摸一把代價出爐

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▲大腿,蜜大腿,腿粗,短裙,女生,辣妹。（圖／記者周姈姈攝）

▲男子在世貿一館，手插口袋摸臀，代價12萬元。此為示意圖。（圖／記者周姈姈攝）

記者吳銘峯／台北報導

賈姓男子前年底在台北「世貿一館」逛展覽場時，見到某攤位前的Show Girl正在發放DM，賈男竟把手插進口袋，故意穿過舞台後方狹窄空間，隔著褲袋用手順勢撫摸Show Girl臀部後快閃。Show Girl大叫逮人，賈男被捕後還飾詞狡辯，要她們以後「貼著牆面發DM」。高等法院審理後，將賈男判刑4月，易科罰金12萬定讞。

判決指出，本案發生於2018年12月2日下午5時許，賈男到世貿一館看展，看到Show Girl站立於館內某攤位舞台前方發放DM。賈男見色心起，竟捨Show Girl前方寬敞之走道不走，反而故意自Show Girl後方與舞台間之狹窄空間穿過；並乘Show Girl不及抗拒之際，將插於口袋之手自口袋內鼓出後，撫摸Show Girl臀部下緣。

Show Girl當場大叫，回頭一看，剛好看到賈男快閃，Show Girl隨即呼叫保全逮人。賈男被攔住後承認擦撞到Show Girl，但否認暗伸鹹豬手性騷擾，還氣呼呼地說：「你可以報警啊，我可沒有不小心碰到，那你們這樣工作的人以後在發放DM跟文宣的時候就應該貼著牆面發，就不會有像今天這樣事情了」，否認性騷擾。但檢警單位仍根據監視器畫面，對賈男提起公訴。

一審法院審理後，賈男否認犯罪，一審法院根據監視器畫面，認定賈男捨棄Show Girl前方寬敞之大走道不予通行，反而擇Show Girl後方與舞台間狹窄之空間通行，顯然是刻意靠近Show Girl身邊，並伸出右手觸碰Show Girl臀部，足認賈男係刻意選擇Show Girl後方狹窄之通道通行，藉以貼近Show Girl，並故意以右手觸碰Show Girl臀部，顯係基於性騷擾之故意而為之。因此一審認定賈男有罪，判刑4月，得易科罰金12萬元。

案經上訴，高等法院審理時，賈男仍否認犯罪，辯稱並無性騷擾。二審仍認定賈男有罪，考量他犯後不知悔悟，飾詞狡辯，又未與Show Girl和解，因此維持一審刑度，仍判刑4月、得易科罰金12萬元定讞。

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