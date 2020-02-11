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懶人包／菲律賓禁止台灣入境風波　三個時間點還原12小時

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▲▼該航班的旅客滯留菲律賓機場。（圖／受訪者提供）

▲滯留在菲律賓的旅客拍下現場狀況。（圖／受訪者提供）

記者黃巈禾／綜合報導

為防止武漢肺炎疫情擴散，菲律賓政府遵循「一個中國」政策，將台灣納入中國疫區，禁止台灣入境。整起風波從菲律賓駐台代表巴納佑（Angelito Banayo）10日晚間澄清並非事實並表達歉意，但隨後被菲律賓民航委員會就發佈禁飛公告打臉，短短12個小時內到底發生什麼狀況，我方外交部11日上午也親上火線說明。

菲律賓10日凌晨發布公文宣布，基於「一個中國」原則，除了菲律賓公民及持有菲國政府頒發之永久居留權者， 直接從中國、香港、澳門、台灣的旅客禁止入境菲律賓；此外，14天內曾前往中國、香港、澳門、台灣經第三地前往菲律賓者一律不能入境。

根據菲律賓媒體報導，菲律賓衛生部副部長杜明戈（Eric Domingo）10日表示，參照世界衛生組織的地圖與病歷數量，會發現「台灣是中國的一部分」，這項禁令與對中國、香港與澳門的旅客相同，只有取得菲律賓永久居留權的台人可以入境，但隨後須強制隔離。

10日晚間9點多...菲駐台代表巴納佑緊急說明

對於這項消息，外交部、菲駐台代表、中央流行疫情指揮中心10日晚間都予以否認，首先，我國外交部發言人歐江安晚間7點多緊急回應，根據外交部掌握的資訊，這項消息並非正確，在民航局方面也已清查所有飛航公告，並無相關訊息，目前各航空公司航班也都正常。

10日晚間9點半左右，菲駐台代表巴納佑（Angelito Banayo）對於造成混淆的說法向我外交單位表示歉意。他強調，已親自透過執行秘書向總統辦公室傳達「台灣公衛部門如何全面抵禦傳染病傳播的事實」。

此外，他也指出，菲律賓政府規劃12日週三上午召開工作會議，衛生部、外交部和移民部門都將出席，會中將討論此案，目前並沒有針對台灣實施旅遊禁令。

同一時間，中央流行疫情指揮中心10日晚間召開記者會，對於菲律賓衛福部副部長杜明戈的說法，指揮中心執行官周志浩表示，已查詢禁台令不是事實。

10日深夜...菲律賓民航委員會照貼公告

儘管外交部、菲駐台代表、中央流行疫情指揮中心否認菲律賓禁台令，菲律賓民航委員會10日深夜在官網貼出公告，依循「一個中國」原則將台灣納入旅遊禁令內，航空業者也收到這份禁入公文。許多台菲之間的航班瞬間遭卡，禁飛後第一架台灣飛抵的長榮BR261，機上旅客下機才知道吃了閉門羹，必須原機返台，但得自行購票。

另外，有約150名台籍旅客是在抵達機場之後才知道此事， 一名吳姓台籍旅客表示，當下聽到廣播說防疫和海關人員仍在討論是否讓機上乘客入境，內心既生氣又無奈，「我們這一趟白飛了」。

在航空公司部分，AirAsia於11日宣布，即日起台灣至菲律賓航班全部取消，復航時間確認後另行公告。台灣虎航11日公告，本月15日起至3月31日為止，台灣虎航所有往返菲律賓航班將全數取消。除馬尼拉航線有商務客外，宿霧、長灘島及公主港多屬觀光客，台虎取消航班今年首季的營運恐有壓。

11日上午...外交部親上火線

對於菲律賓禁台令，外交部11日上午上午10時45分召開記者會，親上火線說明。外交部發言人歐江安表示，後來大家看到相關菲律賓的公告，「昨天下午是經過洽菲律賓駐台機構，跟我們澄清這並不是他們衛生部的決定，並非官方立場，我們也有做了說明」。

歐江安進一步也指出，晚間看到菲律賓民航局公告，導致航空公司被禁，主要是衛生部在2月10日片面決定，決定要對中國香港澳門實施禁令」，依據WHO「一個中國」原則納入，這是菲律賓衛生部的決定，至於外交部洽的MACO主席，對方親自證實這不是官方立場。

歐江安強調，顯然菲律賓10日晚上決定後，直接通知菲律賓民航局，要求立刻執行不准台灣人民入境，所以變成他們平行間沒有完整的溝通協調，所以衛生部片面通知菲律賓民航局，因為這公文禁令，遭致我國人在入境受到阻礙，部分國人有搭乘原班機回國，駐菲律賓代表處已經積極跟菲律賓方面溝通交涉，包括他們總統府跟外交部，說明我方並不是中國疫區。

▲▼外交部發言人歐江安在外交部例行新聞說明會上針對菲律賓以一個中國政策禁台灣旅客入境做說明。（圖／記者湯興漢攝）

▲外交部發言人歐江安在外交部例行新聞說明會上針對菲律賓以一個中國政策禁台灣旅客入境做說明。（圖／記者湯興漢攝）

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