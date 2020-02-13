疫情重挫民航業退票千億　陸官方支持聯合重組

▲新型冠狀病毒肺炎重創大陸民航業。圖為北京國際機場。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，大陸民航業迎來「最冷寒冬」。根據統計，不只累積旅客運量較去年春節同期大減7成，退票總額更超過200億元人民幣，換算近千億台幣的規模，以至大陸民航局為避免企業「損失慘重」，提出進一步降低成本的減負措施，並支持航企根據需要進行聯合重組、優化運力。

統計數字顯示，今年1月疫情爆發初期，大陸民航完成運輸總周轉量101.0億噸公里，年減4.9%。國內航線方面，年減7.6％，主要係因1月底春節假期到來時，未如過去出現業績的快速增長，反而快速下降，龐大的退票、退費要求也增強了企業負擔。

▲各國航空公司紛紛取消出入中國大陸的航班。（圖／美聯社）

業績下降情況到了2月上旬，隨湖北各城市封城，其他省市相繼採取封閉式管理、國際航線減少下更加慘重。截至2月10日，大陸國內外航空公司共辦理免費退票1900多萬張，涉及票面總金額超過200億元人民幣。

同時，大陸航空公司春節以來，累計旅客運輸量僅為1,021萬人次，比去年同期下降了70%，平均客座率不到45%。

為了企業的「應急」需要，大陸民航局表示，除了之前宣布的免徵航空公司應繳的民航發展基金政策外，民航局還將繼續向國家爭取對民航企業疫情防控的財政補貼政策，推出進一步降低民航企業成本負擔措施。

民航局新聞發言人熊杰說，對於執行疫情防控任務飛行的民航企業，免收起降費等機場航空性業務收費、免收航路費等空管收費，並支持航企根據需要進行聯合重組、優化運力，堅決打贏疫情防控阻擊戰。