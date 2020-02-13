禁「小明」入境！前外交官：國籍首次在兩岸攻防「強勢且主動」

▲新冠肺炎日趨嚴重，台北市民戴口罩防範。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）持續延燒，中央流行疫情指揮中心12日宣布撤回「陸配子女有條件來台」措施，正式宣告「小明無法返台」。對此，前外交官劉仕傑肯定此項規定，並表示，國籍首次在兩岸政治攻防強勢且主動 。

劉仕傑12日凌晨在臉書發文表示，這次陸配子女返台爭議有個正面的歷史意義，就是「中華民國國籍第一次在兩岸政治攻防上扮演了一個強勢且主動的角色」。

劉仕傑指出，長久以來，台灣的國際地位始終處於弱勢尷尬的角色，一本台灣護照雖然全球趴趴走，免簽國數目也很好看，但「護照的便利性」不等於「國際上對這本護照所代表國家的承認」，拿著這本護照旅行很神很爽，但去到國外還是得費盡唇舌回答別人「台灣是不是一個國家」的大哉問。

劉仕傑直言，這個內心的尷尬，在這次的陸配子女返台事件獲得身心靈的紓解，必須要有中華民國「國籍」，台灣才會照顧，台灣才會分享寶貴的醫療資源，台灣才會願意承擔多一個人入境所造成的防疫風險，沒中華民國「國籍」就是外國人，一切免談。

對於兩岸的政治互動，劉仕傑指出，在過去總是有許多灰色模糊地帶，「國台辦vs陸委會，海基會vs海協會，政商買辦在其中上下其手，找尋制度漏洞攫取自身利益」，到現在台灣人去中國大陸還是要拿台胞證，中國大陸甚至在近年來設計出卡式台胞證，讓台灣人享受當「半套中國人」的好處。

劉仕傑認為，陸配子女即便長期居住台灣，但沒中華民國國籍，與中華民國就沒有完整權利義務的連結，換言之，在防疫的作戰時期，國家拉起警戒線，只有國人才能納進來被保護，「天經地義，台灣本來就不需要也不應該打腫臉充胖子。拜託！我們是一直在國際上被欺負的悲情國家誒！」

劉仕傑舉日本為例，日本是單一國籍的國家，假設一個台灣男人去日本娶了日本太太，生下櫻木小明，由於日本跟台灣都是屬人主義，所以櫻木小明可以決定要當日本人（拿日本護照）或台灣人（拿中華民國護照），若櫻木小明決定當日本人，此時會成為廣義的「僑胞」，但還是日本人。

劉仕傑進一步指出，此時把武漢肺炎的劇本移花接木到日本，假設今天發生「東京肺炎」，所有狀況都一模一樣，只是場景發生在日本，試問，櫻木小明的爸爸（台灣人），能不能帶櫻木小明（日本人）入境台灣？許多人都會認為不行，因為櫻木小明沒有中華民國國籍，縱使人道考量也是一樣。

劉仕傑強調，台灣的國家性經過這次事件被強化，「中華民國國籍」成為處理這起兩岸互動爭議的決定性因素，且我方掌握主動發球權，用這樣的宏觀角度來思考這件武漢肺炎大事件中的小插曲，也許更有歷史意義。