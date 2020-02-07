　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

鋒面、冷氣團來襲！北台灣「元宵陰冷12℃」　活躍鋒面下週到

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼今日鋒面、冷氣團接連報到。（圖／翻攝中央氣象局）

▲今日鋒面、冷氣團接連報到。（圖／翻攝中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導

今起未來3天鋒面、冷氣團接連報到，北台灣氣溫變天、氣溫下探12度。中央氣象局指出，今(7)日受鋒面通過影響，北台灣轉為有局部短暫雨的天氣，甚至中部地區及南部山區也有零星降雨，而東半部尤其花東一帶，下半天的降雨也會增多，只有南部平地維持多雲到晴。今晨最低溫出現在新竹新豐12.6度。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰稿指出，今(7)日鋒面從北部掠過，水氣較前波略少，北部、東半部局部地區有零星短暫雨。鋒後「大陸冷氣團」逐漸南下；北台灣轉陰冷，中南部氣溫略降，白天仍舒適、早晚冷；各區氣溫:北部12至18度、中部13至23度、南部14至25度、東部14至23度。

請繼續往下閱讀...

最新模式模擬顯示，週末(8、9日)「大陸冷氣團」影響，天氣略轉乾；北部雲量仍多、白天涼冷，中南部晴朗、白天微涼舒適；各地早晚皆偏冷。北海岸、北部山區及東半部，局部地區有零星短暫雨的機率。元宵夜西半部天氣穩定，北海岸、北部山區及東半部有零星短暫飄雨的機率，以東北部近山區(平溪)的機率較高；晚間各區平地氣溫大約在12度至15度左右，戶外活動、注意保暖。

最新模式模擬顯示，下週一、二(10、11日)冷空氣減弱，氣溫逐日回升，北海岸、北部山區及東半部，局部地區有零星短暫雨的機率。下週三(12日)大幅回暖，水氣增多，漸趨不穩定。下週四(13日)「活躍」的鋒面接近，其模擬的結構雖仍在調整，但已顯示天氣很不穩定，有劇烈對流發展的潛勢，應持續觀察。

ET快訊
快訊／去年就發防護預警！「吹哨人」醫生李文亮確診武漢肺炎…今
獨／陸配被第二梯包機除名　她淚訴：3歲氣喘兒沒媽媽怎麼回家
陽明校長開「100萬祭品文」　盼師生口罩留給需要的人：感染就
快訊／國台辦：台灣應停止政治操弄　盡速讓湖北台胞返鄉
湖北979人返台名單已提交　國台辦：東航申請3天執飛5航班
南韓光州醫院封院！121醫護、患者全被隔離…和平醫院翻版
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

鋒面、冷氣團來襲！北台灣「元宵陰冷12℃」　活躍鋒面下週到

消毒酒精閃燃點僅13度！網瘋傳「碰靜電就起火」　消防員親測3大實驗解答

日產量約為400萬片！台灣「口罩量不夠」　董座曝關鍵原因

為台灣拼命趕工做口罩　72歲的他一天只睡3小時

口罩酒精缺爆！他好奇「下一個搶買啥」　網齊點消毒神物：賣場有人在搬了

16人確診！單日飆5例創新高...寶瓶星號7日回台將「登船做發燒篩檢」

一天就好轉！台人研發「瑞德西韋」抗武漢肺炎…陳時中證實：會送來台灣

台灣武漢肺炎「一天增5人」單日最高確診！寶瓶星號返台將登船發燒篩檢

陽明校長開「100萬祭品文」　盼師生口罩留給需要的人：感染就賠！

武漢肺炎 香港轉機也中標「疑在機上感染」陳時中：搭飛機一定要戴口罩

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

直擊！口罩實名制上路首日　她一早就來：呵呵呵買到了

「沒有人願意生病」錄音落淚狂感謝　首例女台商手寫信曝：在台灣很幸福

杜江替霍思燕洗腳、親腳！　反擊酸民「老公不覺得作，憑啥覺得作」

「沒有人願意生病！我打破了０」　首例女台商錄音：我真的很抱歉

首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺

到日本淡路島「火影樂園」學忍術！看鳴門漩渦、無敵海景爽嗑舒芙蕾

最尷尬67秒！被檢舉揍人搶手機 騎士轉頭想逃「發不動機車」傻眼

台灣再確認2例武漢肺炎！　北部40多歲男、20多歲女染疫

一天賺不到100！仍堅持靠自己　68歲阿伯賣糖維生「養八旬母」

鋒面、冷氣團來襲！北台灣「元宵陰冷12℃」　活躍鋒面下週到

消毒酒精閃燃點僅13度！網瘋傳「碰靜電就起火」　消防員親測3大實驗解答

日產量約為400萬片！台灣「口罩量不夠」　董座曝關鍵原因

為台灣拼命趕工做口罩　72歲的他一天只睡3小時

口罩酒精缺爆！他好奇「下一個搶買啥」　網齊點消毒神物：賣場有人在搬了

16人確診！單日飆5例創新高...寶瓶星號7日回台將「登船做發燒篩檢」

一天就好轉！台人研發「瑞德西韋」抗武漢肺炎…陳時中證實：會送來台灣

台灣武漢肺炎「一天增5人」單日最高確診！寶瓶星號返台將登船發燒篩檢

陽明校長開「100萬祭品文」　盼師生口罩留給需要的人：感染就賠！

武漢肺炎 香港轉機也中標「疑在機上感染」陳時中：搭飛機一定要戴口罩

鋒面、冷氣團來襲！北台灣「元宵陰冷12℃」　活躍鋒面下週到

日專家估計武漢肺炎死亡率0.3％至0.6％　「感染人數可能破10萬」

賴清德美國祈禱早餐會與川普同場　白宮到國務院「全開綠燈」

世衛：武漢肺炎疫情進高峰期　現在談還太早

台灣人莫斯科地鐵「戴口罩被打」！　俄國男巴頭咆哮：你是有病嗎

消毒酒精閃燃點僅13度！網瘋傳「碰靜電就起火」　消防員親測3大實驗解答

「悼念李文亮醫師」　世衛組織發文：稱頌他為防疫所做的貢獻

日產量約為400萬片！台灣「口罩量不夠」　董座曝關鍵原因

為台灣拼命趕工做口罩　72歲的他一天只睡3小時

火大！張雅琴怒嗆隔離台商　「該什麼該？要不要回去吃蝙蝠？」

大胸部女生的7種日常困擾　彎腰撿筆也能變大家的獵物

生活熱門新聞

美新藥抗武漢肺炎　陳時中：會送來台

發燒3天奔醫院　逼問：有人從中國回來啦

又有冷氣團！明起南下2時間點最冷

救護車「急送2例」 　全機檢驗結果曝光！

快訊／台灣又確診3例武漢肺炎！

他連刮8張2000元虧爆！下張中100萬回家卻哭了

桃機檢疫站徵96名勇者！月薪直開40K

印尼海關看護照搖頭「他靠杰倫過關了」

陽明校長100萬祭品文　感染就賠

隔離14天宿舍內部曝　台商懷念美食：回台像被當犯人

寶瓶星號7日回台！陳時中：嚴厲檢疫

武漢肺炎「一天增5人」單日最多確診！

台灣口罩量不夠　董座曝關鍵原因

下一個搶買啥　網友齊點消毒神物

更多熱門

相關新聞

又有冷氣團！明起南下2時間點最冷

又有冷氣團！明起南下2時間點最冷

又要變天了！氣象局指出，周五起鋒面通過，北台灣凌晨起將有短暫雨，接著有一波大陸冷氣團南下，將一路影響至下周一，最冷時間點為周日、下周一清晨，台南以北低溫下探12-14度，空曠地區更可能出現10度低溫。

3縣市低溫特報！入夜雨又來元宵最冷12度　下周活躍鋒面近

3縣市低溫特報！入夜雨又來元宵最冷12度　下周活躍鋒面近

合歡山入夜起飄雪「積雪5公分」

合歡山入夜起飄雪「積雪5公分」

2縣市大雨特報入夜探12度　下波鋒面報到更強冷空氣接力

2縣市大雨特報入夜探12度　下波鋒面報到更強冷空氣接力

大雨變天！冷氣團接力元宵探12°C

大雨變天！冷氣團接力元宵探12°C

關鍵字：

氣象氣象雲吳德榮

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

更／吹哨人李文亮確診…晚間過世

美新藥抗武漢肺炎　陳時中：會送來台

Keanna握有毀滅性證據！警告莉婭：影片比八點檔精彩

國台辦：東航申請3天執飛5航班

鴻海：旗下導入口罩生產線　日產200萬片

發燒3天奔醫院　逼問：有人從中國回來啦

又有冷氣團！明起南下2時間點最冷

巧克力長蛆！廠商後續處理被2萬人讚爆

救護車「急送2例」 　全機檢驗結果曝光！

陸配確定被第二梯包機除名　她淚訴

張雅琴狠嗆徐正文落淚「知道狀況大了」：霸王硬上弓啊

陸女發病10天才就醫！曾帶兒子到迪士尼樂玩

快訊／台灣又確診3例武漢肺炎！

柯佳嬿《想見你》演技獲肯定　坤達是幕後推手

和平醫院翻版！南韓光州醫院封院

更多

最夯影音

更多
都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西
直擊！口罩實名制上路首日　她一早就來：呵呵呵買到了

直擊！口罩實名制上路首日　她一早就來：呵呵呵買到了

「沒有人願意生病」錄音落淚狂感謝　首例女台商手寫信曝：在台灣很幸福

「沒有人願意生病」錄音落淚狂感謝　首例女台商手寫信曝：在台灣很幸福

杜江替霍思燕洗腳、親腳！　反擊酸民「老公不覺得作，憑啥覺得作」

杜江替霍思燕洗腳、親腳！　反擊酸民「老公不覺得作，憑啥覺得作」

「沒有人願意生病！我打破了０」　首例女台商錄音：我真的很抱歉

「沒有人願意生病！我打破了０」　首例女台商錄音：我真的很抱歉

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面