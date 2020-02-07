鋒面、冷氣團來襲！北台灣「元宵陰冷12℃」　活躍鋒面下週到

▲今日鋒面、冷氣團接連報到。（圖／翻攝中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導

今起未來3天鋒面、冷氣團接連報到，北台灣氣溫變天、氣溫下探12度。中央氣象局指出，今(7)日受鋒面通過影響，北台灣轉為有局部短暫雨的天氣，甚至中部地區及南部山區也有零星降雨，而東半部尤其花東一帶，下半天的降雨也會增多，只有南部平地維持多雲到晴。今晨最低溫出現在新竹新豐12.6度。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰稿指出，今(7)日鋒面從北部掠過，水氣較前波略少，北部、東半部局部地區有零星短暫雨。鋒後「大陸冷氣團」逐漸南下；北台灣轉陰冷，中南部氣溫略降，白天仍舒適、早晚冷；各區氣溫:北部12至18度、中部13至23度、南部14至25度、東部14至23度。

請繼續往下閱讀...

最新模式模擬顯示，週末(8、9日)「大陸冷氣團」影響，天氣略轉乾；北部雲量仍多、白天涼冷，中南部晴朗、白天微涼舒適；各地早晚皆偏冷。北海岸、北部山區及東半部，局部地區有零星短暫雨的機率。元宵夜西半部天氣穩定，北海岸、北部山區及東半部有零星短暫飄雨的機率，以東北部近山區(平溪)的機率較高；晚間各區平地氣溫大約在12度至15度左右，戶外活動、注意保暖。

最新模式模擬顯示，下週一、二(10、11日)冷空氣減弱，氣溫逐日回升，北海岸、北部山區及東半部，局部地區有零星短暫雨的機率。下週三(12日)大幅回暖，水氣增多，漸趨不穩定。下週四(13日)「活躍」的鋒面接近，其模擬的結構雖仍在調整，但已顯示天氣很不穩定，有劇烈對流發展的潛勢，應持續觀察。